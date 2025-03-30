Российский рынок выбыл из пятерки лидеров Европы

В феврале 2025 года российский авторынок спустился на 6 место в Европе

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать негативную динамику, теряя позиции в европейском рейтинге.

Если в январе 2025 года Россия уверенно занимала пятое место среди европейских лидеров по продажам новых легковых автомобилей, то уже в феврале опустилась на шестую строчку, уступив Великобритании.

Данные, предоставленные агентством «АВТОСТАТ» на основе информации Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рисуют достаточно пессимистическую картину. В феврале 2025 года в России было продано 78 040 новых легковых автомобилей. Это на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером европейского авторынка в феврале осталась Германия с объемом продаж в 203 434 автомобиля, что на 6,4% меньше, чем в феврале 2024 года. За ней следуют Франция (141 570 автомобилей, -0,7%), Италия (138 020 автомобилей, -6,2%) и Испания (90 327 автомобилей, +11%). Великобритания, занявшая пятое место, реализовала 84 054 автомобиля (-1%).

Стоит отметить, что ни одна из остальных европейских стран не приблизилась к отметке в 50 000 проданных автомобилей в феврале 2025 года, что ещё раз подтверждает доминирующее положение Германии, Франции и Италии, а также стабильные позиции Великобритании и Испании.

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Источник: Автостат