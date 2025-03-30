Появились первые фото совершенно нового Hyundai Solaris в самом доступном исполнении

В Сети появились изображения самой дешевой версии Hyundai Solaris (Verna)

В сеть попали изображения базовой комплектации Hyundai Verna (Solaris третьего поколения). В отличие от презентационных версий, щеголявших богатым оснащением, базовый Solaris предстает перед нами в более скромном, но, тем не менее, не лишенном функциональности облике.

Внешне его выдают поворотники, интегрированные в передние крылья (а не в зеркала заднего вида, как в более дорогих комплектациях), 15-дюймовые стальные диски с колпаками, галогеновые фары и отсутствие светодиодных дневных ходовых огней – элементы, которые сразу указывают на его бюджетный статус.

Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)

Салон также подчеркивает стремление к максимальной экономии. Вместо современной мультимедийной системы с большим сенсорным экраном красуется большая черная пластиковая заглушка. Приборная панель – аналоговая, но с утешительным присутствием крупного центрального дисплея бортового компьютера. Даже мультируль значительно упрощен, ограничиваясь несколькими клавишами управления бортовым компьютером слева.

Однако, даже в самой скромной комплектации производитель позаботился о базовом комфорте и безопасности. В оснащение автомобиля входят: регулировка руля и передних кресел по высоте, USB-разъемы сзади, кондиционер, система стабилизации, центральный замок, шесть подушек безопасности, передние и задние подлокотники, а также электроприводы зеркал.

Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)

Интересно, что производство этой базовой версии Hyundai Solaris было запланировано в России, но из-за геополитических событий 2022 года и ухода Hyundai с российского рынка проект был приостановлен. Сейчас на рынке присутствуют модели прошлых поколений под маркой Solaris, но перспектива появления аналога индийской Verna, адаптированного к российским условиям, вполне реальна после ослабления санкционного давления.

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Источник: YouTube