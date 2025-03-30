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Появились первые фото совершенно нового Hyundai Solaris в самом доступном исполнении

В Сети появились изображения самой дешевой версии Hyundai Solaris (Verna)

В сеть попали изображения базовой комплектации Hyundai Verna (Solaris третьего поколения). В отличие от презентационных версий, щеголявших богатым оснащением, базовый Solaris предстает перед нами в более скромном, но, тем не менее, не лишенном функциональности облике.

Внешне его выдают поворотники, интегрированные в передние крылья (а не в зеркала заднего вида, как в более дорогих комплектациях), 15-дюймовые стальные диски с колпаками, галогеновые фары и отсутствие светодиодных дневных ходовых огней – элементы, которые сразу указывают на его бюджетный статус.

Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)
Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)
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Салон также подчеркивает стремление к максимальной экономии. Вместо современной мультимедийной системы с большим сенсорным экраном красуется большая черная пластиковая заглушка. Приборная панель – аналоговая, но с утешительным присутствием крупного центрального дисплея бортового компьютера. Даже мультируль значительно упрощен, ограничиваясь несколькими клавишами управления бортовым компьютером слева.

Однако, даже в самой скромной комплектации производитель позаботился о базовом комфорте и безопасности. В оснащение автомобиля входят: регулировка руля и передних кресел по высоте, USB-разъемы сзади, кондиционер, система стабилизации, центральный замок, шесть подушек безопасности, передние и задние подлокотники, а также электроприводы зеркал.

Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)
Hyundai Verna (Solaris третьего поколения)

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Интересно, что производство этой базовой версии Hyundai Solaris было запланировано в России, но из-за геополитических событий 2022 года и ухода Hyundai с российского рынка проект был приостановлен. Сейчас на рынке присутствуют модели прошлых поколений под маркой Solaris, но перспектива появления аналога индийской Verna, адаптированного к российским условиям, вполне реальна после ослабления санкционного давления.

Источник: YouTube

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Лежнин Роман
Фото:YouTube | Unsplash
Количество просмотров 1
30.03.2025 
Фото:YouTube | Unsplash
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
+4