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В Москве продают роскошный ГАЗ «номенклатурной элиты». Цена — заоблачная

Легендарная Чайка ГАЗ-13 выставлена на продажу в Москве за 23 миллиона рублей

В Москве продают уникальный автомобиль – ГАЗ-13 Чайка, выпущенный в 1972 году. Легенда советского автопрома с пробегом всего 250 км предлагается за внушительные 23 000 000 рублей.

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ГАЗ-13 Чайка
ГАЗ-13 Чайка

Продажей занимается частное лицо. Местонахождение автомобиля указано как Манежная площадь, однако это условная точка – автор объявления, вероятно, не желает раскрывать реальную локацию дорогостоящего автомобиля.

В свое время ГАЗ-13 Чайка был символом престижа и статуса в Советском Союзе, на нем передвигалась партийная элита, высокопоставленные чиновники, директора крупных предприятий и деятели культуры. Она часто использовалась в официальных кортежах и на торжественных мероприятиях.

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Чайка неоднократно появлялась в советских фильмах. Например, в прекрасной киноленте Марлена Хуциева «Июльский дождь», вышедшей на экраны в 1966 году. Автомобиль с характерным дизайном, массивной решеткой радиатора и хромированными элементами стал узнаваемым символом советской эпохи.

Машина находится в идеальном техническом состоянии после полной модернизации на специализированных стапелях автозавода ГАЗ. Несмотря на возраст, Чайка сохранила оригинальный ПТС, и владелец за 52 года у нее был лишь один.

Под капотом – мощный 5,5-литровый бензиновый двигатель на 195 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Привод – задний.

В комплектацию авто входят кондиционер, гидроусилитель руля, бортовой компьютер и противоугонные системы.

Экземпляр редкий и в идеальном состоянии, чем владелец и объясняет такую высокую цену. И уверяет, что машина полностью готова к эксплуатации.

ГАЗ-13 Чайка

Источник, фото: Авито Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
31.03.2025 
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