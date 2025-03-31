Приход в РФ этих брендов создаст здоровую конкуренцию — эксперт о новинках авто

Эксперт Дорофеев перечислил 9 брендов из Китая, которые могут появиться в России

Порядка девяти новых автомобильных брендов от китайского автопрома могут появиться на рынке России в ближайшие годы. Таким мнением поделился эксперт в области автомобилестроения Александр Дорофеев.

По его мнению, новые бренды могут занять заметные позиции в нашей стране. Одним из наиболее интересных Дорофеев называет бренд Lotus, он представляет собой люксовую марку с британскими корнями. В частности, электрокроссовер Eletre способен конкурировать с такими западными моделями, как Audi Q5 e-Tron и Mercedes EQS, считает эксперт.

Дорофеев указал также на неплохие перспективы бренда шведского Lynk & Co – в России он появится под названиями Knewstar и NordCross. После открытия представительства Zeekr Group интерес к этому бренду со стороны дилеров и покупателей значительно возрастет, прогнозирует Дорофеев.

Также эксперт автоотрасли перечислил бренды Maxus, Nio, Onvo, Wuling, Xiaomi, Xpeng и Zeekr. На фоне обсуждений о возвращении зарубежных брендов в Россию нельзя исключать появление официальных представительств крупнейших китайских автопроизводителей, констатирует Дорофеев. Благодаря приходу новых игроков на рынке сформируется здоровая конкуренция, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru