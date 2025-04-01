Как купить авто в другом городе и не потерять деньги

СберАвто: если личный осмотр авто невозможен, закажите независимый на месте

Найти нужный автомобиль в своем городе бывает сложно, особенно если важны редкая комплектация, малый пробег или ограничен бюджет. Эксперты СберАвто рассказали «За рулем», как безопасно организовать покупку на расстоянии.

Проверяйте продавца и документы

В другом городе сложнее проверить личность продавца и юридическую чистоту машины, а это повышает риск столкнуться с мошенниками. Перед покупкой нужно убедиться, что авто не в залоге, не числится в розыске и не имеет ограничений. Самостоятельно это можно сделать через онлайн-сервисы ГИБДД, ФНП и ФССП.

Если опыта недостаточно, лучше обратиться к специалистам.

Осматривайте авто с экспертами

Личный осмотр по понятным причинам невозможен, а фото часто не дают полной картины. Решение – заказать осмотр на месте. Независимый эксперт проверит кузов, салон, техническое состояние и предоставит детальный фото- и видеоотчет.

Оплачивайте только после оформления

При удаленных сделках возрастает риск мошенничества, поэтому деньги переводите только после подписания договора и проверки авто. Оплата должна быть максимально прозрачной и подтвержденной получателем документально. Лучше использовать защищенные сервисы расчета, которые резервируют средства и переводят их продавцу только после завершения сделки.

Продумайте логистику заранее

Перевозка авто требует четкого планирования: кто перегоняет машину, как оформляется страховка, кто отвечает за возможные повреждения. Можно забрать авто лично или воспользоваться автовозом или эвакуатором. Важно заранее обсудить условия доставки, стоимость и ответственность за транспортировку. Также следует заранее договориться, кто проконтролирует процесс погрузки машины.