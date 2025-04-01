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Эксперт назвал ошибки при замене зимних шин на летние

Алексей Абрамейцев: Изношенные шины повышают риск аквапланирования

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев рассказал о трех распространенных ошибках при замене зимних шин на летние.

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Слишком ранняя замена

Весной погода может меняться резко, и ночью температура часто опускается до нулевых значений. Это снижает сцепление с дорогой, особенно на участках, где есть остатки зимних реагентов. На летних шинах машина может легко скользить, что повышает риск аварий.

Самостоятельная замена

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Даже если ваши летние шины уже установлены на дисках и нужно просто сменить колеса, лучше не делать этого самостоятельно, если нет подходящих условий. В автосервисе специалисты проверят шины на повреждения, проведут балансировку, очистят ступицы от ржавчины и позаботятся обо всех важных мелочах, чтобы шины служили долго и безопасно.

Установка изношенных шин

Изношенные шины повышают риск аквапланирования – ситуации, когда автомобиль теряет сцепление с дорогой на мокром покрытии. Чем сильнее износ, тем выше вероятность аквапланирования, особенно на скорости. Даже при скорости 80 км/ч шины со средним износом в два раза хуже сопротивляются аквапланированию, чем новые. Поэтому важно заменять шины, если протектор изношен до 3 мм и не дожидаться предельно допустимых 1,6 мм, чтобы избежать опасности на дороге.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 2
01.04.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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