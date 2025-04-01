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BMW не может распродать эти кроссоверы даже с огромной скидкой

Компания BMW начала делать большие скидки на кроссовер XM из-за низких продаж

Кроссоверы BMW XM очень плохо продаются на основном рынке – в США, где по итогам прошлого года было реализовано всего 1974 штуки. Компания пытается распродать их с помощью скидок, дополнительно объявив о кэшбэке $5 тыс. после приобретения XM.

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Стоимость авто начинается от $160 тыс. Кэшбэк суммируется с другими бонусами, и покупатели могут сэкономить до $20 тыс. при покупке или $22,5 тыс. при аренде кроссовера.

Также подразделение BMW в США предлагает XM в кредит с первоначальным взносом $12,5 тыс., что заметно снижает начальную стоимость.

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В России XM продают по схеме параллельного импорта. Автомобиль с небольшим пробегом стоит от 16,9 млн руб. Новый – от 19 млн руб.

Премьера BMW XM прошла осенью 2022 года. Автомобиль стал первой моделью от M Performance с электрифицированной трансмиссией. У XM две модификации (мощностью 653 и 748 л.с.)

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
01.04.2025 
Фото:Unsplash
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