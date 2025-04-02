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В Подольске появились пять новых автобусов Citymax 12

«Мострансавто»: 5 новых автобусов Citymax 12 вышли на линию в Подольске

Автопарк «Мострансавто» в Подольске пополнился пятью новыми автобусами модели Citymax 12, которые начали работать на различных маршрутах в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

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Citymax 12
Citymax 12

Эти автобусы обеспечат комфортное и удобное передвижение пассажиров по маршрутам с высокой нагрузкой, а также на маршрутах, включающих меры социальной поддержки. Новые автобусы будут обслуживать маршруты № 3 (ст. МЦД Подольск – Шепчинки), № 9 (ул. Юбилейная – Кутузово) и № 13 (ст. МЦД Подольск – Шепчинки).

Современные транспортные средства оснащены стационарными валидаторами, что позволяет пассажирам оплачивать проезд безналичным способом: картами «Тройка», «Стрелка», банковскими картами и социальными картами.

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Citymax 12 — это автобус нового поколения, который отличается отличной маневренностью и продуманным дизайном салона. У него широкие дверные проемы и просторные проходы между сиденьями, а благодаря современным материалам, уровень шума в автобусе снижен, а большие окна обеспечивают отличную обзорность.

Автобус вмещает 109 пассажиров и оборудован USB-зарядками, двухзонным климат-контролем и приспособлениями для маломобильных пассажиров.

Система «чистого пола» облегчает перемещение внутри салона и упрощает уборку. Система «книлинг» наклоняет автобус в сторону дверей, обеспечивая удобство посадки и высадки пассажиров.

Источник: Минтранс Московской области

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Алексеева Елена
02.04.2025 
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