Людей защитят от навязанных платных товаров и услуг

Александра Пожарская: Дилеры попытаются обойти запрет о навязывании услуг

Теперь продавцы будут обязаны вернуть деньги за навязанные или проданные без согласия человека товары и услуги. Соответствующий закон Госдума приняла 1 апреля.

Закон предлагает предоставить людям право отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг. А если деньги все же списали, можно потребовать их возврат в течение трех дней после обращения.

Александра Пожарская, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» и проекта НФ «За права заёмщиков»:

– Поправки в закон «О защите прав потребителей», запрещающие навязывать товары и услуги за дополнительную плату – хорошее решение. Аналогичные поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ) были приняты в 2023 году и полностью вступили в силу в начале 2024 года. Нельзя сказать, согласно правоприменительной практике, что эти изменения полностью решили проблему навязывания на финансовом рынке, но эффект очевиден.

После вступления в силу поправок, запрещающих навязывание на финансовом рынке, благодаря мерам поведенческого надзора Банка России в 2024 году на 45,2% сократились жалобы на навязывание дополнительных услуг при кредитовании в банках. Это повлияло, в том числе, на снижение количества жалоб в потребительском кредитовании. А в сегменте микрофинансовых организаций (МФО) число жалоб на навязывание уменьшилось в 2,1 раза.

Вместе с тем, мы прогнозируем, что в некоторых областях обсуждаемые поправки уже в закон «О защите прав потребителей» будут неспособны кардинально повлиять на ситуацию. Например, иные автодилеры практикуют не проставление заранее «неснимаемых» отметок о согласии на приобретение дополнительных продуктов и услуг, а мягкое принуждение потребителя самостоятельно проставлять такие отметки, подписывать согласие и так далее.

Мотивация проста: без этих продуктов и услуг шансы на получение дефицитного товара или более выгодные скидки снижаются. Причем такое навязывание доказать, как показывает практика, очень сложно.

Почему не сработает?

Дилеры зарабатывают бонусы от оформления кредитов, страховок, за программу трейд-ин от импортёров или за дополнительное оборудование, различные программы помощи на дороге или карточки юридического сопровождения.

Поэтому, когда покупатель приходит с полной суммой стоимости автомобиля, указанной на сайте дилера или автосалона, ему сообщают, что предложение недействительно, имеющейся суммы не хватает, и настоятельно рекомендуют взять автомобиль в кредит у банка-партнёра, да ещё и с «допами».

В результате машина становится дороже, в среднем на миллион-другой рублей и больше, что, конечно, существенно сокращает и шансы покупателя на досрочное погашение кредита в тридцатидневный срок и возврат страховки в четырнадцатидневный срок в соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)».

Кроме того, в нагрузку ко всем необходимым документам покупатель подписывает обязательство вернуть продавцу все скидки при отказе от дополнительных продуктов, досрочном погашении кредита и отказе от страховки.

Чем больше дефицит авто, тем шире распространяется такая практика и мы отмечаем, что количество подобных жалоб в 2023 году на 20% выше, чем в 2022. В ушедшем году их стало ещё на 15% больше и есть все основания полагать, что ту же картину мы увидим по итогам 2025 года.

Безусловно, при навязывании дополнительных товаров и услуг, понуждении приобретать их в кредит или в рассрочку, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор и в суд за восстановлением справедливости. Подобные нарушения являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафов. Но вот размер этих штрафов мизерный, а судебные разбирательства могут затянуться на годы. С учётом этого мы понимаем, что о справедливости речи в таких условиях не идёт.

Потребители стали заложниками ситуации: дилеры не боятся штрафов, а страховщики и кредиторы, которые получают жалобы на дилеров-партнёров, не прекращают с ними сотрудничество, поскольку прибыль от таких злоупотреблений только растёт, ответственность и репутационные риски ложатся на автосалоны, а расходы опять на потребителей. Кроме того, этот канал продаж кредитных и страховых продуктов позволяет обходить положения 353-ФЗ, ведь продают не банки и страховщики, а партнёры-дилеры. С них и спрос.

Как решить проблему?

На наш взгляд, решить эту проблему поможет распространение нормы об оборотных штрафах для банков, обсуждаемой в Госдуме, в том числе и на автокредитование, осуществляемое партнёрами банков. А если речь идёт о продуктах или услугах в других сферах, то стоит хотя бы обсудить наложение оборотных штрафов на «производителей» товаров и услуг, чьи партнёры, выступающие каналом продаж, практикуют навязывание. Когда речь пойдёт о настолько серьёзном наказании, совершенно точно не захочется сотрудничать с навязывающими партнёрами и навязывать самому.