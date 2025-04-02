Депутаты призвали Минтранс запретить электровелосипеды на тротуарах

Петербургский ЗакС принял проект обращения к Старовойту по электровелосипедам

Петербургские депутаты предложили признать электровелосипеды транспортным средством и запретить ездить на них по пешеходным тротуарам. 2 апреля был окончательно утвержден текст официального обращения об этом к министру транспорта РФ Роману Старовойту.

Причиной послужили многочисленные жалобы жителей города, недовольных тем, что курьеры на электровелосипедах ездят по тротуарам, создавая потенциально опасные ситуации.

В предлагаемом правиле допускается исключение: для тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет или же перевозит ребенка в возрасте до 7 лет. При этом уточняется, что скорость в таких случаях не должна превышать 10 км/ч.

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Источник: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга