Масла LUBREX для автомобилей и мотоциклов: качество мирового уровня

Масла и автохимия бренда LUBREX из ОАЭ представлены в России уже пять лет

В конце 2024 года крупнейшая в Объединенных Арабских Эмиратах частная компания по производству смазочных материалов LUBREX FZC отпраздновала свой 20‑й день рождения.

Премиальная линейка продукции под брендом LUBREX поставляется более чем в 80 стран мира, включая страны Европы, Америку и Китай. В ней более 350 видов масел, смазок и автохимии высочайшего качества, подтвержденного сертификатами ведущих классификаторов, производителей автомобилей, спецтехники и оборудования.

В России масла и автохимия LUBREX представлены уже шестой год и за это время прошли проверку самыми сложными условиями эксплуатации от Сибири до Кавказа, поэтому снискали любовь и доверие наших автолюбителей. Продукцию под брендом LUBREX можно найти в большинстве регионов России, а официальное представительство компании, находящееся в Москве, тщательно следит за её качеством и отсутствием контрафакта.

Ассортиментная линейка продукции, представленная на складе в России, сформирована таким образом, что может закрыть потребности пользователей любых, даже самых современных автомобилей, мотоциклов, водной и другой техники.