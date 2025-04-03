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Масла LUBREX для автомобилей и мотоциклов: качество мирового уровня

Масла и автохимия бренда LUBREX из ОАЭ представлены в России уже пять лет

В конце 2024 года крупнейшая в Объединенных Арабских Эмиратах частная компания по производству смазочных материалов LUBREX FZC отпраздновала свой 20й день рождения.

Премиальная линейка продукции под брендом LUBREX поставляется более чем в 80 стран мира, включая страны Европы, Америку и Китай. В ней более 350 видов масел, смазок и автохимии высочайшего качества, подтвержденного сертификатами ведущих классификаторов, производителей автомобилей, спецтехники и оборудования.

В России масла и автохимия LUBREX представлены уже шестой год и за это время прошли проверку самыми сложными условиями эксплуатации от Сибири до Кавказа, поэтому снискали любовь и доверие наших автолюбителей. Продукцию под брендом LUBREX можно найти в большинстве регионов России, а официальное представительство компании, находящееся в Москве, тщательно следит за её качеством и отсутствием контрафакта.

Ассортиментная линейка продукции, представленная на складе в России, сформирована таким образом, что может закрыть потребности пользователей любых, даже самых современных автомобилей, мотоциклов, водной и другой техники.

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Кирилл Милешкин
Фото:Lubrex
Количество просмотров 15
03.04.2025 
Фото:Lubrex
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