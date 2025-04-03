Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля

Ананьев: важное правило безопасности при покупке авто — защита личных данных

При покупке автомобиля с пробегом важно быть внимательным к потенциальным рискам, которые многие покупатели могут упустить.

Об этом рассказал эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев, подчеркнув, что одним из главных шагов безопасности является защита личных данных. Он советует избегать публичного размещения номера телефона и перехода в мессенджеры для обсуждения условий сделки, чтобы избежать утечки информации и манипуляций со стороны мошенников.

Особое внимание следует обратить на просьбы о предоплате без оформления расписки, так как это может быть признаком мошенничества.

Эксперт также предупреждает о подозрительных предложениях с сильно заниженной ценой — часто это указывает на технические или юридические проблемы автомобиля. Важно насторожиться, если транспортное средство имеет иностранные номера. Такие машины требуют растаможки, что может существенно сказаться на итоговой стоимости.

Ананьев также отметил, что покупка машины без документов или с нечитаемым VIN-номером является очень опасной. Это может означать, что автомобиль имеет криминальное прошлое, и его регистрацию в будущем будет крайне сложно или невозможно осуществить.

Эксперт настоятельно рекомендует проверять транспортные средства по VIN-коду или госномеру через официальный сайт ГИБДД или портал «Госуслуги», чтобы выявить возможные ограничения, проверить историю ДТП, количество владельцев и другие важные детали.

Недавно Министерство финансов предложило разрешить расчеты наличными при покупке автомобилей у граждан стран ЕАЭС. Это помогло бы устранить проблему с крупными штрафами, которые накладываются на покупателей, расплачивающихся наличными за машины у иностранных продавцов.

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Источник: RT