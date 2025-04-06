Этот кроссовер Mazda создан совместно с китайским Changan

Новый кроссовер Mazda CX-6e будет конкурировать с Tesla Model Y

Новый компактный электрический внедорожник от Mazda – CX-6e заметили на испытаниях. Это версия прошлогоднего концепта Arata EV, которая разрабатывается в партнерстве с китайским автопроизводителем Changan.

Mazda CX-6e

В отличие от предыдущих попыток Mazda войти в мир электромобилей, таких как MX-30 BEV и CX-60 PHEV, которые не оправдали ожиданий, CX-6e может стать серьезным конкурентом для таких моделей, как Tesla Model Y.

Судя по шпионским снимкам, CX-6e практически идентичен концепту Arata, представленному в 2024 году. Внешне кроссовер отличается агрессивным дизайном, включая решетку радиатора, напоминающую ту, что у Cadillac, и сверхтонкие ДХО, которые создают эффект хищника. Поднимающаяся поясная линия и наклонное заднее стекло придают автомобилю почти купеобразный силуэт, добавляя ему динамичности.

Камера заднего вида заменит традиционные зеркала. Хотя пока неясно, будет ли у серийной версии подсвечена эмблема Mazda и пороги, как у концепта. С большой вероятностью CX-6e получит эти современные технологические новшества, учитывая популярные тренды в автомобильной индустрии.

Mazda CX-6e

Mazda CX-6e и его брат-седан 6e разработаны на платформе EPA1 китайской компании Changan. Таким образом, Mazda хотя и не сможет похвастать полностью собственной технологической разработкой, но благодаря использованию уже проверенной платформы, скорее всего, этот автомобиль станет достаточно конкурентоспособным.

CX-6e будет оснащена аккумуляторами мощностью от 68,8 до 80 кВт·ч (на выбор) и электродвигателем с мощностью до 255 л.с., что обеспечит неплохую динамику и запас хода.

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Источник: Carscoops