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Дешевле 2 млн рублей: этот популярный кроссовер стал еще доступнее

Кроссовер Jetour X50 подешевел в России на 50-100 тыс. рублей

Кроссовер Jetour X50 стал доступнее благодаря прямой выгоде, позволяющей сэкономить от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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Кроссовер в начальной комплектации Comfort с 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой МКП теперь доступен с прямой выгодой 50 тыс. рублей.

С такой же скидкой автомобиль предлагается в комплектации Elite с 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым роботом. Дисконт в 100 тыс. рублей предусмотрен при покупке кроссовера в топовом исполнении Luxury.

Jetour X50
Jetour X50

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Jetour X50 с прямой выгодой в 50 000 рублей в комплектации Comfort стоит теперь 1 940 000 рублей, в версии Elite стоимость автомобиля составит 2 240 000 рублей.

Кроссовер в комплектации Luxury с дисконтом в 100 000 рублей можно приобрести теперь за 2 390 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 9
03.04.2025 
Фото:Jetour
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