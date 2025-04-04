5,4 секунды до «сотни»: представлена самая быстрая Skoda

Компания Skoda представила электрический кроссовер Elroq в новой модификации RS

Компания Skoda презентовала заряженную версию компактного электрокроссовера Elroq – RS, ставшую самым быстрым автомобилем в истории бренда. Базовый Elroq оснащен одним электродвигателем мощностью 282 л.с., а у Elroq RS – два мотора, на передней и задней оси, их общая мощность составляет 335 л.с.

До 100 км/ч кроссовер в новой модификации разгоняется за 5,4 секунды. Это на 0,1 секунды быстрее, чем у электрокроссовера Enyaq RS, который до этого был самой быстрой моделью чешского бренда.

Elroq RS получил спортивные черные зеркала, значки, оконные рамы. Салон авто обит специальной тканью Suedia с контрастной строчкой цвета лайма, у новинки рулевое колесо, обтянутое кожей, и спортивные сиденья с функцией массажа.

Емкость аккумулятора аналогична обычному Elroq (запас хода – до 547 км). Но авто в модификации RS имеет сокращенное время зарядки (с 10 до 80% за 26 минут).

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели на 50-600 тыс. рублей два кроссовера и пикап популярного бренда.

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Источник: Carscoops