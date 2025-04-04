Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hongqi HQ9
4 апреля
В России начались продажи нового люксового минивэна
Новый минивэн Hongqi HQ9 будет стоить в России...
Участок дороги в Адлере перекроют на 30 дней из-за ремонта
4 апреля
Участок дороги в Адлере перекроют на 30 дней из-за ремонта
В Адлерском районе Сочи с 11 апреля будет...
Конференция «Россия & Китай»: еще один шаг к долгосрочному партнерству
4 апреля
Конференция «Россия & Китай»: еще один шаг к долгосрочному партнерству
3 апреля в бизнес-парке «Гринвуд» состоялась...

5,4 секунды до «сотни»: представлена самая быстрая Skoda

Компания Skoda представила электрический кроссовер Elroq в новой модификации RS

Компания Skoda презентовала заряженную версию компактного электрокроссовера Elroq – RS, ставшую самым быстрым автомобилем в истории бренда. Базовый Elroq оснащен одним электродвигателем мощностью 282 л.с., а у Elroq RS – два мотора, на передней и задней оси, их общая мощность составляет 335 л.с.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

До 100 км/ч кроссовер в новой модификации разгоняется за 5,4 секунды. Это на 0,1 секунды быстрее, чем у электрокроссовера Enyaq RS, который до этого был самой быстрой моделью чешского бренда.

Elroq RS получил спортивные черные зеркала, значки, оконные рамы. Салон авто обит специальной тканью Suedia с контрастной строчкой цвета лайма, у новинки рулевое колесо, обтянутое кожей, и спортивные сиденья с функцией массажа.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Емкость аккумулятора аналогична обычному Elroq (запас хода – до 547 км). Но авто в модификации RS имеет сокращенное время зарядки (с 10 до 80% за 26 минут).

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели на 50-600 тыс. рублей два кроссовера и пикап популярного бренда.

Skoda Elroq RS
Skoda Elroq RS
Skoda Elroq RS
Skoda Elroq RS
Skoda Elroq RS
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 14
04.04.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0