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Надежный и недорогой кроссовер Skoda снова доступен в России

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 2,3 млн рублей

Новый компактный паркетник Skoda Karoq в исполнении для рынка КНР можно купить сейчас по цене от 2,3 млн рублей. За столько его готова привезти фирма из Владивостока. Уточняется, что это цена за доставку «под ключ» и с оформлением всех необходимых документов, включая ЭПТС и СБКТС.

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Skoda Karoq
Skoda Karoq

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Автомобиль будет в максимальной комплектации с цифровой приборной панелью, мультирулем, медиасистемой с крупным тачскрином, кнопкой «старт/стоп», двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и прочими опциями.

За 2 650 000 рублей аналогичный автомобиль можно заказать в Новосибирске, за 2 750 000 рублей – в Перми. В Казани кроссовер из наличия стоит 3 100 000 рублей, в Вологде – 3 150 000 рублей. По цене 3 500 000 рублей новые Karoq китайской сборки доступны в Калининграде.

Кроссовер оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 27
31.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6