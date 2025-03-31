Надежный и недорогой кроссовер Skoda снова доступен в России

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 2,3 млн рублей

Новый компактный паркетник Skoda Karoq в исполнении для рынка КНР можно купить сейчас по цене от 2,3 млн рублей. За столько его готова привезти фирма из Владивостока. Уточняется, что это цена за доставку «под ключ» и с оформлением всех необходимых документов, включая ЭПТС и СБКТС.

Skoda Karoq

Автомобиль будет в максимальной комплектации с цифровой приборной панелью, мультирулем, медиасистемой с крупным тачскрином, кнопкой «старт/стоп», двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и прочими опциями.

За 2 650 000 рублей аналогичный автомобиль можно заказать в Новосибирске, за 2 750 000 рублей – в Перми. В Казани кроссовер из наличия стоит 3 100 000 рублей, в Вологде – 3 150 000 рублей. По цене 3 500 000 рублей новые Karoq китайской сборки доступны в Калининграде.

Кроссовер оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Skoda Karoq

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»