Владельцы Octavia и Karoq могут купить новые двигатели и АКП для своих авто

На бывшем заводе Volkswagen в РФ распродают комплектующие для кроссоверов

Началась распродажа остатков комплектующих, включая двигатели и автоматические коробки передач, со складов бывшего автозавода Volkswagen в Калуге.

В наличии есть бензиновые турбированные двигатели 1.4 TSI и автоматические коробки передач – их использовали для производства кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Karoq и лифтбека Skoda Octavia.

Все агрегаты и детали выпустили в период до 2022 года, они предназначалась не только для конвейера, но и для сервисного обслуживания. Примечательно, что силовые агрегаты продают без навесного оборудования: моторы с маркировкой 04E100012QC и 04E100012TR, а также роботизированные DSG (0GC300014G) и гидротрансформаторные АКПП (09G300056N).

Для минимального заказа необходимо набрать шесть единиц товара, цена АКП стартует от 44 тыс. рублей, и за двигатель – от 65 тыс. рублей при условии самовывоза.

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Источник: auto.mail.ru