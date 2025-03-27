#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Frontlander
27 марта
Новый японский кроссовер с надежным мотором по приятной цене продают на рынке РФ
В России продают Toyota Frontlander за ₽2,3 млн...
АВТОВАЗ опроверг слухи об обращении профсоюза компании к Президенту РФ
27 марта
АВТОВАЗ опроверг слухи об обращении профсоюза компании к Президенту РФ
АВТОВАЗ: обращение к Путину не пускать Renault...
Владельцы Octavia и Karoq могут купить новые двигатели и АКП для своих авто
27 марта
Владельцы Octavia и Karoq могут купить новые двигатели и АКП для своих авто
На бывшем заводе Volkswagen в РФ распродают...

Владельцы Octavia и Karoq могут купить новые двигатели и АКП для своих авто

На бывшем заводе Volkswagen в РФ распродают комплектующие для кроссоверов

Началась распродажа остатков комплектующих, включая двигатели и автоматические коробки передач, со складов бывшего автозавода Volkswagen в Калуге.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

В наличии есть бензиновые турбированные двигатели 1.4 TSI и автоматические коробки передач – их использовали для производства кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Karoq и лифтбека Skoda Octavia.

Рекомендуем
Китайский преселективный робот: что сломается в первую очередь?

Все агрегаты и детали выпустили в период до 2022 года, они предназначалась не только для конвейера, но и для сервисного обслуживания. Примечательно, что силовые агрегаты продают без навесного оборудования: моторы с маркировкой 04E100012QC и 04E100012TR, а также роботизированные DSG (0GC300014G) и гидротрансформаторные АКПП (09G300056N).

Для минимального заказа необходимо набрать шесть единиц товара, цена АКП стартует от 44 тыс. рублей, и за двигатель – от 65 тыс. рублей при условии самовывоза.

Источник: auto.mail.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 4
27.03.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0