Дешевле «китайца: до России добрался надежный кроссовер Skoda с АКП

В России продают кроссовер Skoda Kamiq с богатым оснащением по цене от ₽2,5 млн

Кроссовер Skoda Kamiq первого поколения появился на рынке России благодаря параллельному импорту по цене от 2,495 млн рублей.

За такую сумму продавец в Рязани предлагает кроссовер с богатой комплектацией с ЭПТС, уплаченным утильсбором и комплектом зимних шин. В списке оснащения: кожаный салон, обогрев передних сидений, мультируль, электропривод зеркал, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, кнопка запуска двигателя, и 17-дюймовые литые диски.

В Москве за Skoda Kamiq просят минимум 2,499 млн рублей, за эту сумму в столице можно приобрести Kamiq GT в брутальном дизайне с оригинальной отделкой в салоне, другой оптикой, бамперами и двухцветной окраской кузова с черной крышей, стойками и корпусами боковых зеркал.

Skoda Kamiq

У крупного дилера в Москве и Петербурге есть в наличии обычный Skoda Kamiq по цене от 3,24 млн рублей, еще одна модель с ярким дизайном есть по цене от 3,555 млн рублей.

Такой Kamiq первого поколения оснащен бензиновым «атмосферником» MPI объемом 1,5 л мощностью 112 л. с, он работает по обычному циклу Отто и сочетается с классической 6-ступенчатой АКП, привод – только передний.

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Источник: avtonovostidnya.ru