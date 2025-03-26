Дешевле «китайца: до России добрался надежный кроссовер Skoda с АКП

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В России продают кроссовер Skoda Kamiq с богатым оснащением по цене от ₽2,5 млн

Кроссовер Skoda Kamiq первого поколения появился на рынке России благодаря параллельному импорту по цене от 2,495 млн рублей.

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За такую сумму продавец в Рязани предлагает кроссовер с богатой комплектацией с ЭПТС, уплаченным утильсбором и комплектом зимних шин. В списке оснащения: кожаный салон, обогрев передних сидений, мультируль, электропривод зеркал, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, кнопка запуска двигателя, и 17-дюймовые литые диски.

В Москве за Skoda Kamiq просят минимум 2,499 млн рублей, за эту сумму в столице можно приобрести Kamiq GT в брутальном дизайне с оригинальной отделкой в салоне, другой оптикой, бамперами и двухцветной окраской кузова с черной крышей, стойками и корпусами боковых зеркал.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

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У крупного дилера в Москве и Петербурге есть в наличии обычный Skoda Kamiq по цене от 3,24 млн рублей, еще одна модель с ярким дизайном есть по цене от 3,555 млн рублей.

Такой Kamiq первого поколения оснащен бензиновым «атмосферником» MPI объемом 1,5 л мощностью 112 л. с, он работает по обычному циклу Отто и сочетается с классической 6-ступенчатой АКП, привод – только передний.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 4
26.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-21