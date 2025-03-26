857-сильный большой кроссовер с гибридным мотором добрался до РФ — мы знаем цены

На рынок России выходит флагманский кроссовер Lynk&Co 900: открыт предзаказ

Российские автовладельцы могут оформить предзаказ на флагманский кроссовер Lynk&Co 900 в четырех комплектациях.

Lynk&Co 900 предлагается для рынка России с гибридной силовой установкой. Она может базироваться на турбодвигателе объемом 1,5 или 2,0 л. Совокупная отдача гибридов у китайского кроссовера составляет 721, 734 и 857 л.с. соответственно.

Lynk&Co 900

Новинка представляет собой полноразмерный кроссовер, его габариты 5240/1999/1810 мм при размере колесной базы 3160 мм. Автомобиль создан на платформе SPA Evo и имеет адаптивную пневмоподвеску.

Цены на Lynk&Co 900, согласно актуальным прайс-листам, выглядят следующим образом: 1.5T Halo – 6,168 млн рублей; 1.5T Ultra – 6,577 млн рублей; 2.0T Ultra – 7,099 млн рублей; 2.0T Explorer Edition – 7,941 млн рублей.

Lynk&Co 900

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Источник: avtonovostidnya.ru