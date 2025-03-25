Популярный французский кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

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Российские дилеры начали предлагать Renault Duster по цене от 2,2 млн рублей

После того как Renault покинула российский рынок в 2022 году, большинство автомобилей, собранных в Москве, были быстро распроданы, но некоторые из них до сих пор не использовались.

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Сейчас в продаже на классифайдах четыре новых Renault Duster по цене от 2 195 000 рублей.

Для сравнения, китайский Haval Dargo в базовой переднеприводной комплектации 2024 года стоит минимум 3 049 000 рублей, BAIC BJ40, собранный в Калининграде, не обойдется дешевле 3 365 000 рублей.

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Что касается Дастера, то экземпляр 2021 года, выставленный на продажу частным лицом из Долгопрудного, предлагается за 2 195 000 рублей. Автомобиль не использовался, так как был куплен для нужд организации, занимающейся переоборудованием машин для ДПС. Под капотом — 1,6-литровый 117-сильный двигатель, агрегатированный 6МКП. Автомобиль с полным приводом.

Во Владивостоке есть два автомобиля 2021 года, которые оценили в 2 750 000 и 2 950 000 рублей. Их предлагают с годовой технической гарантией. Модель за 2 750 000 рублей оснащена 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 109 л.с. и 6МКП, а модель за 2 950 000 рублей - 150-сильным турбомотором объёмом 1,3 литра с аналогичной коробкой передач.

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Еще один Renault Duster с 150-сильным турбомотором и механикой предлагают в Хабаровске за 2 950 000 рублей с 3-летней гарантией на 100 000 км пробега.

Renault Duster второго поколения официально появился на российском рынке в феврале 2021 года. Тогда за него просили от 945 000 до 1 460 000 рублей.

В конце 2025 года в Европе представят гибридный полноприводный вариант кроссовера Duster. Duster Hybrid 4x4 станет самой мощной моделью в линейке, но и стоить он будет дороже бензиновой версии на 1500–2000 евро.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 3
25.03.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+24