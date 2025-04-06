#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти простые методы защитят лакокрасочное покрытие автомобиля
6 апреля
Эти простые методы защитят лакокрасочное покрытие автомобиля
Эксперт Трушкова: мойка машины защитит...
Volkswagen начал предоставлять пожизненную гарантию на свои машины
6 апреля
Volkswagen начал предоставлять пожизненную гарантию на свои машины
SAIC Volkswagen предложил покупателям...
Интерьер Renault Austral 2025
6 апреля
Renault значительно улучшил один из своих популярных кроссоверов: подробности
Renault представил обновленный кроссовер...

Эти ошибки убивают кондиционер в машине

Эксперт Константинов перечислил пять ошибок, которые губят кондиционер в авто

Глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов назвал основные ошибки водителей, которые могут вывести из строя кондиционер в авто.

Самая большая ошибка – включать кондиционер на полную мощность в раскаленном на солнце автомобиле. Тогда идет серьезная нагрузка на перегретый на жаре компрессор.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

Также специалист отметил, что не стоит забывать об обслуживании кондиционера, поскольку фреон со временем уходит, фильтры забиваются, а патрубки рассыхаются. Также он не советует регулярно включать кондиционер на полную мощность, так как это изнашивает компрессор.

Зимой кондиционер также нужно включать, ведь без регулярной нагрузки масло в системе не циркулирует, уплотнители пересыхают, из-за чего с наступлением тепла система может не включиться.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Первые признаки неисправности игнорировать не стоит, чтобы не делать впоследствии более дорогой ремонт, подытожил Константинов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 9
06.04.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
0