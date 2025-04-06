Эти ошибки убивают кондиционер в машине

Эксперт Константинов перечислил пять ошибок, которые губят кондиционер в авто

Глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов назвал основные ошибки водителей, которые могут вывести из строя кондиционер в авто.

Самая большая ошибка – включать кондиционер на полную мощность в раскаленном на солнце автомобиле. Тогда идет серьезная нагрузка на перегретый на жаре компрессор.

Также специалист отметил, что не стоит забывать об обслуживании кондиционера, поскольку фреон со временем уходит, фильтры забиваются, а патрубки рассыхаются. Также он не советует регулярно включать кондиционер на полную мощность, так как это изнашивает компрессор.

Зимой кондиционер также нужно включать, ведь без регулярной нагрузки масло в системе не циркулирует, уплотнители пересыхают, из-за чего с наступлением тепла система может не включиться.

Первые признаки неисправности игнорировать не стоит, чтобы не делать впоследствии более дорогой ремонт, подытожил Константинов.

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Источник: Российская газета