Топовые тюнинговые проекты на Auto Tuning Show 2025

Выставка Auto Tuning Show 2025 пройдет 19-20 апреля в КВЦ «Патриот»

19-20 апреля КВЦ «Патриот» станет эпицентром автомобильной культуры, ведь там состоится Auto Tuning Show 2025 — крупнейшая выставка тюнинга в России.

На площади в 10 000 квадратных метров гостей ждут более 200 уникальных автомобилей, захватывающее дрифт-шоу, конкурсы и многое другое.

Чего ожидать от выставки?

1. Уникальные авто и дрифт-шоу.

Экспозиция включает автомобили, которые поражают своей эстетикой и техническими доработками. Любители скорости смогут насладиться дрифт-шоу от профессиональных пилотов и прокатиться на дрифт-такси.

2. Public talk и конкурсы.

В рамках выставки состоятся обсуждения актуальных тенденций автотюнинга с экспертами. Участники также смогут побороться за ценные призы в конкурсах, включая брендированную одежду.

3. Hit Bit Battle.

Настоящее шоу украсят танцевальные баттлы участниц ультрамодного проекта Hit Bit Battle, добавив энергии мероприятию.

4. Фудкорт и комфортная атмосфера.

Гости смогут перекусить на фудкорте с ароматным кофе, пиццей и бургерами, наслаждаясь уютной атмосферой выставки.

Почему стоит посетить?

Auto Tuning Show — это не только демонстрация достижений в области тюнинга, но и возможность для общения с профессионалами, обмена опытом и вдохновения. Выставка объединяет любителей авто из разных уголков страны, создавая уникальное пространство для взаимодействия.

Как стать участником?

Если у вас есть «заряженный» автомобиль, который достоин стать частью шоу, подайте заявку на сайте autotuning-show.ru. Участники получат место для размещения авто, специальный бокс и возможность побороться за победу в одной из номинаций: #SUPERSPORT, #JAPANTUNING, #AMERICANMUSCLE и других.

Как посетить в качестве зрителя?

Если вы хотите просто насладиться атмосферой и полюбоваться уникальными автомобилями, посмотреть дрифт-шоу и насладиться танцевальными выступлениями — приобретайте билет по ссылке https://autotuning-show.ru.

Даты и программа

19 апреля: Public talk о трендах автотюнинга и возможность сделать яркие фото.

20 апреля: развлекательная программа с Hit Bit Battle, награждение ТОП-10 участников и активные мероприятия на уличной площадке.

Присоединяйтесь к Auto Tuning Show 2025 — событию, которое объединяет скорость, стиль и страсть!