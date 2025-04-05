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Топовые тюнинговые проекты на Auto Tuning Show 2025

Выставка Auto Tuning Show 2025 пройдет 19-20 апреля в КВЦ «Патриот»

19-20 апреля КВЦ «Патриот» станет эпицентром автомобильной культуры, ведь там состоится Auto Tuning Show 2025 — крупнейшая выставка тюнинга в России.

На площади в 10 000 квадратных метров гостей ждут более 200 уникальных автомобилей, захватывающее дрифт-шоу, конкурсы и многое другое.

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Чего ожидать от выставки?

1. Уникальные авто и дрифт-шоу.

Экспозиция включает автомобили, которые поражают своей эстетикой и техническими доработками. Любители скорости смогут насладиться дрифт-шоу от профессиональных пилотов и прокатиться на дрифт-такси.


2. Public talk и конкурсы.

В рамках выставки состоятся обсуждения актуальных тенденций автотюнинга с экспертами. Участники также смогут побороться за ценные призы в конкурсах, включая брендированную одежду.


3. Hit Bit Battle.

Настоящее шоу украсят танцевальные баттлы участниц ультрамодного проекта Hit Bit Battle, добавив энергии мероприятию.


4. Фудкорт и комфортная атмосфера.

Гости смогут перекусить на фудкорте с ароматным кофе, пиццей и бургерами, наслаждаясь уютной атмосферой выставки.


Почему стоит посетить?

Auto Tuning Show — это не только демонстрация достижений в области тюнинга, но и возможность для общения с профессионалами, обмена опытом и вдохновения. Выставка объединяет любителей авто из разных уголков страны, создавая уникальное пространство для взаимодействия.


Как стать участником?

Если у вас есть «заряженный» автомобиль, который достоин стать частью шоу, подайте заявку на сайте autotuning-show.ru. Участники получат место для размещения авто, специальный бокс и возможность побороться за победу в одной из номинаций: #SUPERSPORT, #JAPANTUNING, #AMERICANMUSCLE и других.


Как посетить в качестве зрителя?

Если вы хотите просто насладиться атмосферой и полюбоваться уникальными автомобилями, посмотреть дрифт-шоу и насладиться танцевальными выступлениями — приобретайте билет по ссылке https://autotuning-show.ru.


Даты и программа

  • 19 апреля: Public talk о трендах автотюнинга и возможность сделать яркие фото.
  • 20 апреля: развлекательная программа с Hit Bit Battle, награждение ТОП-10 участников и активные мероприятия на уличной площадке.

Присоединяйтесь к Auto Tuning Show 2025 — событию, которое объединяет скорость, стиль и страсть!

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
Количество просмотров 7
05.04.2025 
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