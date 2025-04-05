Jaguar Land Rover готовит революцию в системе зажигания: свечи скоро станут не нужны

Jaguar Land Rover зарегистрировал патент на новую технологию лазерного зажигания

Мир автомобилестроения неустанно движется вперёд, и даже в эпоху стремительного перехода к электромобилям, традиционные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) продолжают развиваться.

Jaguar Land Rover (JLR), несмотря на амбициозные планы по полному переходу на электромобили к 2025 году, демонстрирует инновационный подход, который может значительно изменить правила игры на рынке ДВС. Речь идёт о запатентованной технологии лазерного зажигания, способной, по мнению разработчиков, революционизировать процесс сгорания топлива.

Традиционные свечи зажигания, десятилетиями являющиеся неотъемлемой частью ДВС, могут уйти в прошлое. JLR разработала систему, использующую лазеры для воспламенения топливно-воздушной смеси. Патент описывает систему, включающую до шести лазерных излучателей, расположенных вокруг камеры сгорания. Это принципиально меняет подход к зажиганию: вместо одной точки воспламенения, как в случае со свечами, лазеры создают множество точек, обеспечивая более равномерное и полное сгорание топлива.

Преимущества такой системы очевидны и многогранны. Более эффективное сгорание напрямую влияет на повышение производительности двигателя. Топливо сгорает практически полностью, что приводит к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, делая автомобили экологичнее. Кроме того, лазерное зажигание обещает сократить образование нагара на деталях двигателя, продлевая срок их службы и упрощая техническое обслуживание.

Несмотря на все сложности, потенциальное влияние лазерного зажигания на автомобильный рынок огромно. Если технология JLR будет успешно внедрена в серийное производство, она может существенно повлиять на конкурентоспособность автомобилей с ДВС, продлив их жизнь на рынке и предложив новые экологические и производительные решения.

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Источник: SpeedMe