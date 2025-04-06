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Высокий клиренс и очень надежные агрегаты — добротный японский кроссовер до 3 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества и недостатки кроссовера Suzuki Fronx

Схема параллельного импорта в России пользуется устойчивым спросом, несмотря на постоянные предостережения о возможных проблемах с оплатой таможенных сборов. Немудрено, ведь очень многие автомобилисты не готовы променять легендарное японское и немецкое качество на до конца не изученное и неизвестное китайское.

Но большинство автомобилей из параллельного импорта очень дорогие. Есть ли среди этого многообразия доступные варианты? Есть, и не так уж мало. Об одном из них рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Встречайте, Suzuki Fronx.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx

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Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Кросс-хэтч Suzuki Fronx, позиционируемый как переднеприводный кроссовер. Длина – 3995 мм, то есть автомобиль очень компактный. Цена – от 2,7 млн рублей.

Suzuki Fronx создан на базе модели Baleno в 2023 году, в основном, для индийского рынка. В Индии он выпускается на СП Maruti-Suzuki, но машина до мозга костей японская.

Снаружи – оригинальная, а внутри полностью повторяет Baleno, но дорожный просвет больше – 170 мм. Багажник объемом 306 л – не впечатляет.

Но впечатляет пара главных агрегатов: атмосферник 1.5 (103 л.с.) с четырехступенчатым гидроавтоматом. Исключительно надежное и живучее сочетание, известное нам по Jimny.

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В Россию Suzuki Fronx привозят только в топовых комплектациях. Они немного уступают «китайской норме» для бюджетных машин, но все же вполне современны: бесключевой доступ, парктроники, камеры заднего вида и кругового обзора, климат-контроль, большой набор электронных ассистентов. Даже проекционный дисплей может быть! Однако машина создана для теплых стран, поэтому обогрев сидений и зеркал отсутствует.

Кстати, Toyota Urban Cruiser Taisor – это та же машина, продукт ребейджинга.

С еще несколькими доступными новинками параимпорта можете ознакомиться в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 4
06.04.2025 
Фото:Suzuki
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