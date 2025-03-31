4 самые доступные новинки параллельного импорта

Эксперт Зиновьев оценил некитайские иномарки по цене от 1,6 млн рублей

Вопреки ожиданиям, параллельный импорт новых автомобилей в 2024 году не сократился, оставшись примерно на том же уровне. Всего ввезли около 180 тысяч машин – солидная доля рынка в 11,5%. А в январе 2025 года получилось 13%.

Шум в прессе относительно того, что покупатель рискует отвечать за недоплаченные продавцом таможенные сборы, оказался отчасти надуманным.

Такие случаи были, но их нельзя назвать массовыми. Федеральная таможенная служба зимой сообщила, что «с 2022 года по настоящее время» из 815 тысяч ввезенных транспортных средств лишь 2510 были оформлены с нарушениями – 0,3% от общего объема. Также ФТС подчеркнула, что аннулирование ПТС в таких случаях не применяется.

Некоторый риск, конечно, есть. Но его можно снизить, заведомо отказавшись от «непрозрачных» продавцов и предложений. В конце концов, большинство «параллельных» машин ввозят и продают серьезные дилеры. Укрепление рубля к доллару, даже временное, открывает для них новые возможности.

Ввозят, как и прежде, в основном машины дорогие и очень дорогие – преимущественно в ценовом диапазоне 5-15 млн рублей. В том числе гибриды и электромобили. Под конкретного заказчика, впрочем, дилеры готовы привезти практически любую модель. Совсем бюджетные предложения – большая редкость. А потому к ним повышенный интерес.

Chevrolet Cobalt

Кузов Chevrolet Cobalt – седан. Клиренс – 160 мм, объем багажника – 545 л. Цены начинаются от 1,6 млн рублей за машины с механической трансмиссией, от 1,75 млн – с гидроавтоматом.

Это все та же модель, которая не так давно продавалась у нас как Ravon R4, хотя и с декоративными обновлениями, полученными в прошлом году. Ввозиться может из Узбекистана и Казахстана: сборка продолжается и там, и там.

Из негативных черт – несколько рыхлая ходовая часть и средняя защита от коррозии, что свойственно бюджетным моделям Chevrolet. В целом же машина достаточно надежная и недорогая в содержании. Внимания она заслуживает благодаря мотору – чугунному атмосфернику 1.5 (106 л.с.) с ресурсом более 350 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат 6Т30 знаком нам еще по Шевроле Крузу. Не самый лучший, но период детских болезней у него далеко позади, и на 180 тысяч км пробега до переборки рассчитывать можно. Первых владельцев, впрочем, предельный ресурс интересует слабо.

Уровень оснащения – примерно как у Гранты: никаких излишеств. Интересно, что машины казахской сборки в базе оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, возиться с ее установкой не придется.

Honda Crider

Бюджетный седан Honda Crider по размерам – «переросток» С-класса. Длина – 4766 мм, клиренс – 135 мм, багажник – 560 л. Цена находится в диапазоне 2-2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Немолодая модель 2018 года, давно прошла рестайлинг. Это разработка Хонды для китайского рынка, которую выпускает китайское СП GAC-Honda. Концепция – «много автомобиля недорого».

В богатых комплектациях Honda Crider оснащена щедро, а к нам везут именно такие, хотя в природе есть даже версия с механической трансмиссией.

Сомнения вызывает связка турбомотора 1.0 (122 л.с.) с вариатором. Это стандартный набор для недорогих японских моделей всех марок, и конкретно у хондовских агрегатов – репутация очень надежных.

Но надо учитывать, что данный двигатель – трехцилиндровый, полностью алюминиевый, с непосредственным впрыском, рассчитан на бензин АИ-98 и 200 тысяч км пробега, до которого, скорее всего, без промежуточной переборки не доживет.

То же и с вариатором, в основе которого стандартный толкающий привод Bosch. Конечно, 100 тысяч км такая связка выдержит почти наверняка. Где доставать запчасти и как это чинить – большой вопрос. Но он общий для многих машин параллельного импорта.

Kia KX 1

Компактный переднеприводный кроссовер Kia KX1. Клиренс – 185 мм. Концептуально сопоставим с Rio X-Line, но немного короче – 4100 мм. Цены начинаются от 2,5 млн рублей.

Разновидность модели Stonic, созданная сугубо для китайского рынка на доработанном шасси. Выпускает ее СП Dongfeng-Kia.

Версии с механикой и гидроавтоматом в салонах не замечены. Представлена только одна модификация: хорошо известный нам атмосферный мотор 1.4 (100 л.с.) в сочетании с вариатором.

К двигателю вопросов нет, вариаторы же в гамме трансмиссий Hyundai/Kia тема для нас новая – официально их в РФ не предлагали.

Kia KX1 оснащен вариатором CVT Kappa, изначально созданным по лекалам Jatco JF015E. Затем он прошел несколько модернизаций, чтобы выдерживал хотя бы 100 тысяч км до капремонта. В общем, вещь хорошая, но по нашим меркам недолговечная – рассчитана, по сути, на стандартный гарантийный срок.

Иных претензий к автомобилю нет: симпатичный снаружи, интересный внутри. Объем багажника заявлен на уровне 352 л – вряд ли это соответствует реальности, когда речь идет о настолько компактном кроссовере.

Suzuki Fronx

Кросс-хэтч Suzuki Fronx, позиционируемый как переднеприводный кроссовер. Длина – 3995 мм, то есть автомобиль очень компактный. Цена – от 2,7 млн рублей.

Suzuki Fronx создан на базе модели Baleno в 2023 году, в основном, для индийского рынка. В Индии он выпускается на СП Maruti-Suzuki, но машина до мозга костей японская.

Снаружи – оригинальная, а внутри полностью повторяет Baleno, но дорожный просвет больше – 170 мм. Багажник объемом 306 л – не впечатляет.

Но впечатляет пара главных агрегатов: атмосферник 1.5 (103 л.с.) с четырехступенчатым гидроавтоматом. Исключительно надежное и живучее сочетание, известное нам по Jimny.

В Россию Suzuki Fronx привозят только в топовых комплектациях. Они немного уступают «китайской норме» для бюджетных машин, но все же вполне современны: бесключевой доступ, парктроники, камеры заднего вида и кругового обзора, климат-контроль, большой набор электронных ассистентов. Даже проекционный дисплей может быть! Однако машина создана для теплых стран, поэтому обогрев сидений и зеркал отсутствует.

Кстати, Toyota Urban Cruiser Taisor – это та же машина, продукт ребейджинга.

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