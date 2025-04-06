Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами

BMW 3 Series следующего поколения для китайского рынка будет иметь 4 версии

В 2026 году мир увидит стандартную версию BMW 3 Series G50. Это будет фундаментальная модель, закладывающая основу для всего модельного ряда.

Параллельно с G50 разрабатывается длиннобазная модификация G58, призванная продолжить успех своего предшественника, G28, на ключевых рынках, включая Китай и Индию. G58, как и прежде, будет ориентирована на комфорт задних пассажиров, предлагая простор и дополнительные опции отделки, подчеркивающие премиальный статус.

Различия в дизайне между G50 и G58 будут минимальными, ограничиваясь удлиненными задними дверями у G58 и расширенным списком опций для китайского рынка.

Но революционные изменения ждут нас в электрификации. BMW готовит к выпуску новое поколение электромобиля BMW i3 на базе платформы Neue Klasse (NA8). В отличие от нынешней модели, построенной на платформе CLAR, i3 NA8 получит увеличенную колесную базу, что значительно улучшит простор в салоне. Примечательно, что i3 NA8 будет выпускаться в тандеме с глобальной версией NA0, отличающейся меньшей колесной базой.

Сейчас BMW празднует 50-летие 3 Series, выпустив специальную юбилейную серию «50 Years Edition». Эта лимитированная версия уже появилась на китайском рынке. Всего с 1975 года по миру продано более 20 миллионов автомобилей BMW 3 Series.

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Источник: SpeedMe