#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Harrier
6 апреля
В России появился новый надежный и богато оснащенный кроссовер Toyota по вменяемой цене
Новые кроссоверы Toyota Harrier предлагаются в...
В России стартовали продажи новых автомобилей Aurus: известны цены
6 апреля
В России стартовали продажи новых автомобилей Aurus: известны цены
В РФ начался прием заказов на продукцию Aurus...
Интерьер Aston Martin DBX Straight Six
6 апреля
Недостаточно крутой? Названа причина провала доступной версии премиального кроссовера
Босс Aston Martin объяснил провал кроссовера...

Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами

BMW 3 Series следующего поколения для китайского рынка будет иметь 4 версии

В 2026 году мир увидит стандартную версию BMW 3 Series G50. Это будет фундаментальная модель, закладывающая основу для всего модельного ряда.

Параллельно с G50 разрабатывается длиннобазная модификация G58, призванная продолжить успех своего предшественника, G28, на ключевых рынках, включая Китай и Индию. G58, как и прежде, будет ориентирована на комфорт задних пассажиров, предлагая простор и дополнительные опции отделки, подчеркивающие премиальный статус.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

Различия в дизайне между G50 и G58 будут минимальными, ограничиваясь удлиненными задними дверями у G58 и расширенным списком опций для китайского рынка.

Но революционные изменения ждут нас в электрификации. BMW готовит к выпуску новое поколение электромобиля BMW i3 на базе платформы Neue Klasse (NA8). В отличие от нынешней модели, построенной на платформе CLAR, i3 NA8 получит увеличенную колесную базу, что значительно улучшит простор в салоне. Примечательно, что i3 NA8 будет выпускаться в тандеме с глобальной версией NA0, отличающейся меньшей колесной базой.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Сейчас BMW празднует 50-летие 3 Series, выпустив специальную юбилейную серию «50 Years Edition». Эта лимитированная версия уже появилась на китайском рынке. Всего с 1975 года по миру продано более 20 миллионов автомобилей BMW 3 Series.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 5
06.04.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв