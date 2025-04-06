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Недостаточно крутой? Названа причина провала доступной версии премиального кроссовера

Босс Aston Martin объяснил провал кроссовера DBX в версии Straight Six в Китае

Aston Martin, бренд, синоним роскоши и спортивности, столкнулся с неожиданно серьезными трудностями на китайском рынке. Проблемы, как признал руководитель марки Эдриан Холлмарк в интервью Autohome, связаны прежде всего с низким спросом на шестицилиндровую версию кроссовера DBX.

Дело не только в цене. Хотя шестицилиндровый DBX, дебютировавший в конце 2021 года и позаимствовавший техническую начинку у Mercedes-AMG GLE 53 (435 л.с. и 520 Нм), позиционируется как более доступный вариант (в полтора раза дешевле V8-версии и почти вдвое дешевле топового DBX707), он не смог удовлетворить ожидания китайских покупателей.

Aston Martin DBX Straight Six
Aston Martin DBX Straight Six
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«Выпущенная нами шестицилиндровая версия соответствует налоговой политике, но не в состоянии передать динамичную сущность Aston Martin», – прямо заявил Холлмарк.

Проблема не в налоговых льготах, а в восприятии бренда. Для китайских покупателей Aston Martin – это символ эксклюзивности и исключительной производительности, которые, по их мнению, шестицилиндровый двигатель не обеспечивает.

Этот просчет подчеркивает важность понимания специфики рынка. Aston Martin, очевидно, недооценил ожидания китайских клиентов, ориентируясь на налоговые преимущества вместо истинных потребностей целевой аудитории. Результат – слабые продажи и необходимость срочной корректировки стратегии.

План спасения включает в себя несколько ключевых пунктов.

Три новые версии DBX. В течение полутора лет на рынок выйдут три обновленные версии кроссовера, которые, как обещает Холлмарк, станут еще роскошнее и, предположительно, будут адресованы разным сегментам покупателей. Это попытка расширить привлекательность модели и охватить более широкий круг потенциальных клиентов.

Реорганизация бизнеса в Китае (2025 год). Глобальная перестройка позволит Aston Martin адаптироваться к специфике местного рынка и, вероятно, включает в себя пересмотр маркетинговой стратегии, дилерской сети и сервисного обслуживания.

Сохранение V12. Вопреки тренду на электрификацию и ужесточению экологических норм, Aston Martin твердо намерен сохранить свой легендарный двигатель V12, названный Холлмарком «основой бизнеса». Планируется продлить его жизненный цикл до 2035 года.

Сокращение объемов производства. Вместо прежней цели в 10 000 автомобилей в год, Aston Martin планирует производить 7-8 тысяч. Это стратегия повышения маржинальности каждого автомобиля и концентрации на качестве, а не на количестве. В 2024 году было реализовано всего 6000 автомобилей.

Интерьер Aston Martin DBX Straight Six
Интерьер Aston Martin DBX Straight Six

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Повышение маржинальности: Этот пункт является ключевым для преодоления убытков. Aston Martin сосредоточится на увеличении прибыли с каждого проданного автомобиля за счет повышения качества, использования более дорогих материалов и эксклюзивных опций.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 3
06.04.2025 
Фото:Aston Martin
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