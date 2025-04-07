«Копейка» за 30 млн рублей? Какие уж тут шутки
Легендарный ВАЗ-2101, выпущенный в 1972 году, продают в Тольятти за ошеломляющие 30 миллионов рублей.
И это не шутка! Такой ценник за модель, которая не так уж давно стала культовой, выглядит немного странно, но, возможно, ценители ретроавтомобилей с этим не согласятся.
На одометре у «Копейки» всего 57 километров пробега, сохранилась она в идеальном состоянии, владелец по документам был один.
Этот экземпляр относится к раннему выпуску, что повышает его коллекционную ценность.
Продавец уверяет, что данный автомобиль – не просто транспортное средство, а настоящая "инвестиционная покупка", которая с каждым годом будет только дорожать.
Цвет машины – синий, под капотом двигатель 1.2 литра, мощностью 64 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Годовой транспортный налог обойдется будущему владельцу в «смешные» 1024 рубля.
Только вот найдется ли такой отважный и при таких деньгах?
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Источник: Auto.ru