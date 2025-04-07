«Копейка» за 30 млн рублей? Какие уж тут шутки

В Тольятти на продажу выставили ВАЗ-2101 1972 года за 30 000 000 рублей

Легендарный ВАЗ-2101, выпущенный в 1972 году, продают в Тольятти за ошеломляющие 30 миллионов рублей.

И это не шутка! Такой ценник за модель, которая не так уж давно стала культовой, выглядит немного странно, но, возможно, ценители ретроавтомобилей с этим не согласятся.

На одометре у «Копейки» всего 57 километров пробега, сохранилась она в идеальном состоянии, владелец по документам был один.

Этот экземпляр относится к раннему выпуску, что повышает его коллекционную ценность.

Продавец уверяет, что данный автомобиль – не просто транспортное средство, а настоящая "инвестиционная покупка", которая с каждым годом будет только дорожать.

Цвет машины – синий, под капотом двигатель 1.2 литра, мощностью 64 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Годовой транспортный налог обойдется будущему владельцу в «смешные» 1024 рубля.

Только вот найдется ли такой отважный и при таких деньгах?

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Источник: Auto.ru