Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России

Бренд Solaris вошел в ТОП-10 популярных марок в РФ с девятикратным ростом продаж

Бренд Solaris, появившийся всего год назад, впервые вошел в десятку самых популярных марок, оставив далеко позади многих устоявшихся игроков. За первый месяц весны было продано 1555 новых автомобилей Solaris, что стало настоящим триумфом для относительно молодого бренда.

Успех Solaris на рынке сложился из нескольких факторов. Во-первых, бренд унаследовал проверенные временем платформы и узнаваемые дизайны, предложив покупателям качественные автомобили по привлекательной цене. В линейке Solaris представлены четыре модели: седан Solaris HS (аналог Hyundai Solaris), седан Solaris KRS (аналог Kia Rio), кроссовер Solaris HC (аналог Hyundai Creta) и кросс-хэтчбек Solaris KRX (аналог Kia Rio X). Это разнообразие моделей позволяет удовлетворить потребности широкого круга покупателей.

Значительную роль сыграло внедрение инновационных технологий. В начале 2025 года автомобили Solaris стали оснащаться телематическим комплексом «Цифровой автомобиль». Эта современная система, управляемая через мобильное приложение, позволяет дистанционно контролировать автомобиль, получать информацию о его состоянии и даже оплачивать штрафы.

Также мартовский успех Solaris частично обусловлен низкой базой прошлого года. Однако сам по себе этот фактор не объясняет столь значительного – почти девятикратного – роста продаж. Самым популярным автомобилем в марте стал кроссовер Solaris HC (495 единиц), за ним следует седан Solaris KRS (469 единиц). Продажи седанов Solaris KRS и кросс-хэтчбеков Solaris KRX также показали хорошие результаты (308 и 203 единицы соответственно).

Примечательно, что в марте на рынок вышли комплектации седанов KRS и кросс-хэтчбеков KRX 2025 года выпуска с механической коробкой передач (Comfort и Luxe AV с шестиступенчатой МКПП), что еще больше расширило целевую аудиторию.

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Источник: Автостат