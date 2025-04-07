В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»

Премьера нового автобренда состоится на российском рынке 14 апреля

14 апреля российский автомобильный рынок готовится к интригующей премьере. На специально созданном сайте анонсируется дебют загадочной модели от автобренда, именуемого лишь как «из сердца Европы».

Единственное, что предлагается в качестве затравки – тизерное изображение кроссовера, похожего на белорусский Belgee X70. Но этот кроссовер уже продаётся в России, и его появление на рынке не представляет собой никакой сенсации. Более того, Belgee, представляющий на российском рынке две модели кроссоверов – X50 и X70 – не скрывает своего присутствия, имея собственный официальный сайт.

На фоне массового ухода европейских автопроизводителей из России в 2022 году, появление новой модели под таким загадочным сопровождением вызывает повышенный интерес. Официально европейские бренды не представлены, хотя параллельный импорт активно функционирует.

Также нельзя исключать возможность использования платформы Belgee X70 для выпуска автомобиля под другим брендом, принадлежащим компании, которая пока не хочет официально возвращаться на российский рынок. Такой ход позволил бы прощупать почву и проверить спрос без больших инвестиций в маркетинг и расширение сети дилерских центров.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и гипотезу о возможном возвращении некоторых европейских брендов на российский рынок. Активная работа по параллельному импорту, а также появившиеся в последнее время сообщения о возможном возвращении корейских и японских брендов, а также заявления руководства Renault о не исключении такого сценария, дают для этого определённые основания. Возможно, анонсируемая премьера – это первый шаг к большому возвращению.

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Источник: Autonews