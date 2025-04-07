Дребезжит, стучит, воет? Какие посторонние звуки в автомобиле должны насторожить

«Ключавто»: при отчетливом стуке из-под капота нужно немедленно остановиться

Посторонние звуки в автомобиле – не только вопрос комфорта, но и важный индикатор технического состояния транспортного средства.

Безобидные на первый взгляд скрипы, стуки или гул могут сигнализировать о начале серьезной неисправности. Игнорирование таких признаков может привести к серьезным последствиям, вплоть до отказа важных систем в движении. Специалисты рассказали «За рулем», какие звуки должны насторожить водителя, а каких опасаться не стоит.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Скрипы и стуки в подвеске – одни из самых распространенных звуков. Они могут свидетельствовать об износе амортизаторов, сайлентблоков, втулок стабилизатора или опор стоек. Чаще всего шум появляется при езде по неровной дороге или при поворотах. Мы рекомендуем проводить диагностику подвески не реже одного раза в год или при появлении подозрительных звуков.

Если во время езды появляется гул, особенно усиливающийся с ростом скорости, возможны проблемы с подшипниками ступиц, шинами или трансмиссией.

Подобный шум – частый спутник износа деталей, работающих под нагрузкой. Как правило, его нельзя игнорировать: дальнейшая эксплуатация может привести к полному выходу элемента из строя.

Скрежет при торможении является одним из самых тревожных звуков. Он часто указывает на сильный износ тормозных колодок или повреждение тормозных дисков. При осмотре колодок внешние повреждения, сильный износ видны невооруженным взглядом. При промедлении с заменой возможны серьезные повреждения тормозной системы и снижение эффективности торможения.

Посторонние звуки под капотом могут быть вызваны изношенным ремнем или цепью ГРМ, ослаблением креплений, неисправностью натяжного ролика или даже началом проблем с двигателем. Скрип, посвистывание или шелест в моторном отсеке, как правило, требуют немедленного внимания. Если звук появился во время движения, сбавьте скорость и осторожно остановитесь. Дальнейшая эксплуатация может привести к очень дорогостоящему ремонту.

В «Ключавто» отмечают, что при появлении отчетливого стука из-под капота и загорании индикатора Check engine следует немедленно остановиться и проверить состояние двигателя.

Воющий звук может быть связан с недостаточным количеством трансмиссионной жидкости либо с серьезным загрязнением и износом автоматической коробки передач.

Громкий рtв и хлопки сигнализируют о неисправностях в системе отвода выхлопных газов. Если на холостом ходу слышен гул из моторного отсека, вероятно, изношен подшипник водяного насоса системы охлаждения.

А каких звуков опасаться не стоит? Это может быть стук или дребезжание при движении по неровностям дороги, а также скрип или визг тормозных колодок при легком нажатии на тормоз после дождя. Для точной идентификации и выявления источника необычных шумов важно установить место их возникновения, а также условия, при которых они появляются, усиливаются или исчезают.