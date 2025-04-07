Эти машины сильнее всего подешевели в России весной

Стоимость кроссовера «Москвич 3» в РФ снизилась на 18,4% до 1,8 млн рублей

Первый квартал 2025 года на российском автомобильном рынке запомнится, прежде всего, значительным снижением цен как на новые, так и на подержанные автомобили. Средняя стоимость нового автомобиля достигла отметки в 2 959 900 рублей, что само по себе говорит о сложной ситуации на рынке.

Отечественные бренды оказались в лидерах по снижению цен. Наиболее впечатляющее падение цен продемонстрировал отечественный кроссовер «Москвич 3». Его стоимость снизилась на 18,4% в годовом выражении, достигнув отметки в 1,8 млн рублей. Это стало абсолютным рекордом среди новых автомобилей.

Москвич 3

Такой резкий спад можно объяснить несколькими факторами: усилением конкуренции со стороны китайских брендов, корректировкой ценовой политики производителя и, возможно, стремлением увеличить объемы продаж. В тройку лидеров по снижению цен также вошли китайский Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%, до 2,1 млн рублей) и отечественная LADA Largus (-12,4%, до 1,7 млн рублей). Появление в этом списке сразу двух отечественных моделей подтверждает общую тенденцию к снижению цен на российском авторынке, и, в частности, на автомобили, производимые в России.

Ситуация на рынке автомобилей с пробегом также характеризуется снижением цен. Средняя стоимость подержанного автомобиля в январе-марте 2025 года составила 845 тысяч рублей.

Hyundai Solaris

Однако наиболее заметное падение цен наблюдалось среди корейских автомобилей Hyundai и Kia, потерявших в цене 8% и 7,1% соответственно. В сегменте моделей с пробегом лидерами по снижению цен стали: Hyundai Solaris (-8,8%, до менее чем 1 млн рублей), Toyota Camry (-6,2%, до 2,2 млн рублей) и LADA Kalina (-6,2%, до 300 тыс. рублей).

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Источник: Автоновости дня