Один из самых популярных внедорожников в России подешевел сразу на 350 тысяч рублей

Tank распродает модели 2024 года выпуска со скидками до 350 тыс. рублей

Компания Tank объявила о масштабной распродаже своих моделей 2024 года выпуска. Скидки достигают впечатляющих 350 тысяч рублей, но они коснулись не всех моделей.

Больше всего повезло поклонникам Tank 300. Скидка на все комплектации выросла на 150 тысяч рублей и теперь составляет внушительные 350 тысяч. Это означает, что базовую комплектацию Adventure можно приобрести всего за 4 149 000 рублей, а топовая City Premium обойдется в 4 749 000 рублей.

Для Tank 400 распродажа стала первым случаем снижения цен с момента появления модели на российском рынке два месяца назад. Обе комплектации 2024 года – Adventure и Premium – получили скидку в 200 тысяч рублей. Теперь их стоимость составляет 5 599 000 и 5 999 000 рублей соответственно.

Ситуация с Tank 500 более неоднозначна. Скидка в 300 тысяч рублей распространяется только на базовую версию Urban 2024 года, цена которой теперь составляет 6 499 000 рублей. Комплектации Adventure, Premium и BlackTrail уже имели скидку в 300 тысяч рублей ранее, и их стоимость варьируется от 6 749 000 до 7 949 000 рублей.

Tank 300

А вот владельцы Tank 700 2025 года и большинства комплектаций Tank 500 2025 года получили не скидки, а увеличение цен. Новые комплектации Tank 700 подорожали на 300 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними версиями, и их стоимость начинается от 9 799 000 рублей за Premium и достигает 12 799 000 рублей за Edition One.

Большинство комплектаций Tank 500 2025 года подорожали на 200 тысяч рублей, за исключением версии Urban, которая осталась на прежнем уровне – 6 799 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня