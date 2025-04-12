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По-тихому: Mercedes-Benz решил пересмотреть свою звезду

Новый логотип Mercedes-Benz стал более простым и лишился серебристого цвета

Без какого-либо громкого официального объявления немецкая компания изменила внешний вид своего логотипа: серебристая трехмерная звезда приобрела лаконичный белый вид.

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Теперь звезда Mercedes-Benz появляется в таком виде на цифровых и аналоговых носителях. Данная корректировка призвана сделать внешний вид бренда более четким, понятным и современным.

Новый дизайн впервые был представлен публике на текущем годовом отчете компании в феврале 2025 года. С тех пор белая звезда стала обычной во всех цифровых и аналоговых публикациях Mercedes-Benz – например, в электронных письмах, на фирменных бланках или в социальных сетях. Правда, металлическая звезда на автомобилях пока остается прежней.

Источники в корпорации утверждают, что решение не объявлять об изменении было осознанным, чтобы позиционировать визуальную корректировку как скрытую внутреннюю меру.

Новый логотип Mercedes более простой и не имеет серебристого цвета.
Новый логотип Mercedes более простой и не имеет серебристого цвета.

На самом деле, это не первый случай: Mercedes-Benz уже делал похожий переход с серебристого логотипа на белый в 2007 году. Однако в 2010 году от него отказались. Тогдашний генеральный директор Дитер Цетше посчитал, что упрощенное представление недостаточно отражает устремления бренда. Затем серебряная, скульптурно оформленная звезда вернулась. И вот теперь снова происходит стилистическая трансформация.

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Сам символ восходит к истокам компании: в 1909 году Пауль и Адольф Даймлеры зарегистрировали трехконечную звезду в качестве товарного знака. С тех пор три точки символизируют те области земли, воды и воздуха, в которых Daimler хотел разрабатывать продукцию и технологии.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 2
12.04.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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