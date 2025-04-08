В России начнут собирать новые современные кроссоверы

Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки получили сертификаты ОТТС

Кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2, собранные в Калининграде на мощностях «Автотора», получили долгожданные сертификаты Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Это событие знаменует собой начало официальных массовых продаж данных моделей на территории России и стран ЕАЭС. Сертификаты ОТТС на Omoda C5 и Jetour T2 были оформлены компаниями, входящими в структуру калининградского «Автотор Холдинга».

Важно отметить, что срок действия выданных сертификатов составляет один год. Это стандартная практика, позволяющая производителям отслеживать соответствие продукции актуальным требованиям и вносить необходимые корректировки.

После получения ОТТС автомобили пройдут финальную стадию подготовки к продаже – получат ПТС.

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Источник: Китайские автомобили