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В России начнут собирать новые современные кроссоверы

Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки получили сертификаты ОТТС

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Кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2, собранные в Калининграде на мощностях «Автотора», получили долгожданные сертификаты Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Это событие знаменует собой начало официальных массовых продаж данных моделей на территории России и стран ЕАЭС. Сертификаты ОТТС на Omoda C5 и Jetour T2 были оформлены компаниями, входящими в структуру калининградского «Автотор Холдинга».

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Важно отметить, что срок действия выданных сертификатов составляет один год. Это стандартная практика, позволяющая производителям отслеживать соответствие продукции актуальным требованиям и вносить необходимые корректировки.

После получения ОТТС автомобили пройдут финальную стадию подготовки к продаже – получат ПТС.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 11
08.04.2025 
Фото:freepik / usertrmk
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