Эти машины оказались самыми популярными в параллельном импорте

«Автостат» перечислил 10 самых востребованных авто из параллельного импорта

Несмотря на продолжающиеся геополитические сложности, параллельный импорт прочно занял свою нишу на российском рынке.

Согласно данным Сергея Целикова, генерального директора аналитического агентства «Автостат», объем ввезенных по параллельному импорту новых легковых автомобилей за первый квартал составил внушительные 16 000 единиц.

Наиболее ярким трендом стало безоговорочное лидерство Toyota. Более 16% от общего объема параллельного импорта пришлось на автомобили этой японской марки.

Второе место уверенно заняла BMW (более 13% рынка), демонстрируя неизменную популярность немецких премиальных автомобилей. Mercedes-Benz расположился на третьем месте с примерно 8% рынка, подтверждая свою позицию одного из ведущих игроков премиального сегмента.

Замыкают пятерку лидеров китайские производители. Li Xiang занял четвертое место, что свидетельствует о растущем интересе к экологически чистым транспортным средствам в России. За ним следует Geely.

Volkswagen занял шестое место, показав, что. несмотря на сложности, немецкий бренд сохраняет свою популярность среди россиян. В первую десятку самых востребованных марок также вошли Mazda, Kia, Audi и Lexus, что подчеркивает разнообразие моделей и брендов, доступных через параллельный импорт.

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Источник: Сергей Целиков, «Автостат»