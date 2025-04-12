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Автомасла Rolf пройдут проверку легендарным ралли Dakar

Производитель высокотехнологичных моторных масел компания Rolf Lubricants стала официальным партнёром профессиональной гоночной команды Deikin Racing, выступающей в российских и международных турнирах по ралли-рейдам.

Rolf Lubricants обеспечит команду высокотехнологичными моторными маслами и техническими жидкостями для обслуживания багги. Для совершенствования рецептур, предиктивной диагностики автотехники и консультирования команды специалисты компании будут проводить регулярные исследования проб продукции по итогам гоночных заездов.


Для участия в гонках недавние победители престижной гонки Dubai International в категории N2 2024 года, являющейся частью серии Кубка мира по бахам, Deikin Racing модернизирует багги Maverick, предназначенный для участия в гоночном классе Т3-Т4. На нем команда планирует выступать на всех крупнейших мировых соревнованиях, включая знаменитое международное ралли Dakar.


Первый же старт Rolf и Deikin Racing в новом сезоне 2025 года завершился победой на этапе Кубка России в Элисте. Почти 400 км бескрайней калмыцкой степи с интенсивными поворотами, сложнейшим рельефом и серьёзными соперниками покорились российской команде, зарядив команду и болельщиков оптимизмом на весь сезон.

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«За рулем»
12.04.2025 
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