#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mazda CX-5
9 апреля
В России подешевел добротный японский кроссовер с богатым оснащением
К российским дилерам приехали новые Mazda CX-5...
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
9 апреля
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
Период высокой активности продавцов и...
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
9 апреля
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
CAAM: Россия уступила Мексике и ОАЭ лидерство...

Один из самых популярных в России кроссоверов получил новую версию

Chery Tiggo 7L выходит на российский рынок по цене 2,58 млн рублей

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Chery анонсировала старт продаж удлиненной версии своего популярного кроссовера – Tiggo 7L. И если вы ищете просторный, технологичный автомобиль с богатым оснащением по относительно доступной цене, то Tiggo 7L заслуживает вашего пристального внимания.

Главное отличие Tiggo 7L от своего предшественника, Tiggo 7 Pro Max, – это увеличенная на 40 мм колесная база, доведшая общую длину автомобиля до 4553 мм. Это непосредственно сказывается на пространстве для пассажиров заднего ряда, обеспечивая им заметно больший комфорт даже при длительных поездках.

Chery Tiggo 7L
Chery Tiggo 7L
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Заявленная цена в 2,58 млн рублей с учетом выгодных предложений делает Tiggo 7L весьма конкурентоспособным игроком в своем сегменте. При этом покупатели получают автомобиль, напичканный современными технологиями и комфортабельными опциями.

Под капотом находится проверенный 1,6-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с. Стоит отметить, что в китайской версии предлагается более мощный вариант этого двигателя (197 л.с. и 290 Нм), что наводит на мысль о потенциале для будущих модификаций на российском рынке. Семиступенчатый «робот» обеспечивает плавное переключение передач и экономичный расход топлива.

Интерьер Chery Tiggo 7L
Интерьер Chery Tiggo 7L

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Все три комплектации Tiggo 7L порадуют наличием изогнутого сдвоенного дисплея, обеспечивающего удобство управления всеми системами автомобиля. Кожаные сиденья с электрорегулировкой добавят комфорта водителю и пассажирам. Приятным дополнением станет стильный черный потолок, придающий салону премиальный вид. Замена сенсорной панели управления климатом на физические кнопки, как в обновленном Tiggo 7 Pro Max, – это удобное решение, повышающее эргономику.

Источник: Chery

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 6
09.04.2025 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв