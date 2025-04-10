Запчасти для иномарок подешевели на 1,2%. Но не все

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По итогам марта 2025 года, по сравнению с февралем того же года, средняя стоимость оригинальных деталей для иностранных автомобилей массового легкового сегмента снизилась на 1,2%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на заднее крыло – оно подешевело на 2,3%, с 127 535 до 124 646 рублей. Также чуть снизилась цена задней правой двери – на 1,7%, с 151 273 до 148 628 рублей.

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Средние цены на наиболее востребованные кузовные и ходовые запчасти на март 2025 года выглядят следующим образом:

  • диск колесный 71 094 рубля (-0,1%)
  • задний бампер 68 046 рублей (-1,9%)
  • задняя левая дверь 134 598 рублей (-1,4%)
  • задняя фара 55 113 рублей (- 0,2%)
  • лобовое стекло 91 655 рублей (одна из двух из ключевых позиций, подорожавшая на 0,3%)
  • переднее крыло 48 602 рубля (-1,2%)
  • передний бампер 73 945 рублей (-1,5%)
  • решетка радиатора 46 922 рубля (-1,4%).

Среди немногих позиций, продемонстрировавших рост цен, помимо ветрового стекла, отмечается также подорожание подушки безопасности – плюс 0,2% по сравнению с февралем.

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Исследование охватывает оригинальные запчасти для иномарок массового легкового сегмента, при этом китайские автомобили в выборке не учитывались. Анализ проводился на основе так называемой «страховой корзины» агрегаторов, отражающей наиболее часто используемые позиции при восстановительном ремонте.

Источник: Маркетинговое агентство НАПИ

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
10.04.2025 
Фото:Depositphotos
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