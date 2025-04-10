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Съемки фильма «Битва моторов» потеснят водителей в центре Петербурга

В Петербурге ограничат движения транспорта из-за съемок фильма «Битва моторов»

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Съемки киноленты с Иваном Янковским и Юрой Борисовым потеснят водителей в центре Петербурга 12 апреля, информирует пресс-служба городского комитета по транспорту.

С полуночи и до 23:59 субботы будет перекрыто движение транспорта по четной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка; нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 63 до дома 71; Кокушкину переулку; Столярному переулку от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы.

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Также известно, что весь день будет запрещена остановка транспорта на четной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до домов 56-58 и нечетной стороне от дома 63 до дома 71, в Кокушкином переулке и в Столярном переулке от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: «Фонтанка»

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Ушакова Ирина
Фото:kinopoisk
Количество просмотров 3
10.04.2025 
Фото:kinopoisk
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