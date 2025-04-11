Разбираем интервью Лукашенко — в чем он прав?

Максим Кадаков откликнулся на идею Лукашенко «поездить не на Мерседесах»

В интервью телекомпании «Мир» президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что нужно усиливать процессы импортозамещения между двумя странами и развивать технологический суверенитет. «У нас есть сырье, у нас есть технологии. Ну, пусть не самые передовые в чем-то технологии, но они есть», – сказал лидер РБ. Кроме того, Лукашенко отметил, что у Белоруссии и России есть основа.

По его словам, эта основа заключена в следующем: «одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее». «Все это у нас есть. В чем-то отстаем. Три, четыре, пять лет – если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним», – выразил уверенность президент Белоруссии.

Александр Лукашенко на одном из торжественных мероприятий в Минске, 2014 год

«Я пример привожу: ну, не на Мерседесах поездим 3-4 года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: Москвич, Жигули и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Как-нибудь мы это переживем. А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живем и пользуемся теми же телефонами, что и они», – заключил Лукашенко.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Безусловно, Александр Григорьевич прав – в том смысле, что прокормить и защитить себя мы сможем. Но с Мерседесами как-то не очень получается. Не будем вспоминать Хрущева, который обещал догнать и перегнать. И Горбачева поминать тоже не будем – который 40 лет назад выступил с идеей сделать ВАЗ законодателем мировой автомобильной моды.

Просто давайте подождем. Три года активного импортозамещения уже, считай, прошло. Еще три-четыре – и в сумме будет шесть-семь лет. За это время можно с нуля разработать полностью новый автомобиль. Не Мерседес, но хотя бы Фольксваген Гольф.

Лукашенко прав и насчет телефонов. На днях в Воронеже закрыли производство телевизоров Irbis. Они даже по госзакупкам не очень-то расходились, а в рознице – тем более. Хотя имели статус «российской продукции».

Если мы считаем российскими телевизоры, которые собираются преимущественно из китайских и тайваньских комплектующих, то почему бы нам не делать так же с автомобилями? Надо просто вернуть Mercedes в Московскую область, а BMW – на «Автотор». И они сами все сделают.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС, Максим Кадаков