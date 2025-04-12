Дед, отец, сын: что ценят в автомобиле разные поколения водителей

Выбор автомобиля часто отражает возраст, образ жизни и ценности водителя

Выбор автомобиля часто отражает возраст, образ жизни и ценности водителя. Молодые водители чаще выбирают компактные и маневренные машины, в то время как старшие поколения склоняются к более крупным и комфортным вариантам, вроде внедорожников или универсалов. Исследование немецкой компании HEM показало, что каждый возрастной сегмент – от поколения Z до бэби-бумеров – имеет свои предпочтения в выборе транспорта.

С возрастом меняются и представления о «машине мечты». Молодежь хочет спортивный дизайн и стиль, семейные водители – больше места и практичности, а пожилые – комфорта и экономичности. Интерес к электромобилям и гибридам пока невелик у всех возрастов, но у старших поколений он выражен сильнее.

Коробка передач – еще один маркер предпочтений. Молодые пока раздумывают между механикой и автоматом (первая дешевле), а вот люди старше 45 лет всё чаще делают выбор в пользу автоматической коробки. Также с возрастом все больше внимания уделяется расходу топлива – для водителей старше 45 лет экономичность выходит на первый план.

Таким образом, автомобиль – это не просто средство передвижения, а отражение образа жизни. При этом дед, отец и сын ищут в нем разное: один – удобство, другой – функциональность, третий – стиль и драйв.

Справка:

Бэби-бумеры (1946-1964)

Поколение X (1965-1979)

Поколение Y/Миллениалы (1980-1994)

Поколение Z (1995-2010).

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Источник: Presseportal.de