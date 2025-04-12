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В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены
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В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены

Volkswagen Teramont Pro появился на российском рынке по цене 6,9 млн рублей

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В России начались продажи нового Volkswagen Teramont Pro – крупного внедорожника, который был представлен в Китае в феврале 2025 года. Один из дилеров уже привез первую партию этих автомобилей в страну. Модель выделяется современным дизайном и богатым набором оборудования.

Среди ключевых особенностей оснащения можно отметить систему камер с обзором на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и контроль спуска. Также внедорожник предлагает панорамный люк с электроприводом, обогрев руля и сидений второго ряда, удаленный запуск двигателя и бесключевой доступ.

Volkswagen Teramont Pro
Volkswagen Teramont Pro
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Интерьер автомобиля впечатляет: он включает проекционный дисплей, передние сиденья с вентиляцией и массажем, память настроек, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Harman-Kardon с 14 динамиками. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный экран.

Под капотом установлен мощный и надежный 2-литровый двигатель мощностью 272 л.с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом обеспечивает динамичную и уверенную езду в любых условиях.

Важным фактором является включение утилизационного сбора в цену, а также возможность покупки в кредит. Цена на модель составляет 6 900 000 рублей.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Volkswagen
Количество просмотров 1
12.04.2025 
Фото:Unsplash | Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-4