В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены

Volkswagen Teramont Pro появился на российском рынке по цене 6,9 млн рублей

В России начались продажи нового Volkswagen Teramont Pro – крупного внедорожника, который был представлен в Китае в феврале 2025 года. Один из дилеров уже привез первую партию этих автомобилей в страну. Модель выделяется современным дизайном и богатым набором оборудования.

Среди ключевых особенностей оснащения можно отметить систему камер с обзором на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и контроль спуска. Также внедорожник предлагает панорамный люк с электроприводом, обогрев руля и сидений второго ряда, удаленный запуск двигателя и бесключевой доступ.

Volkswagen Teramont Pro

Интерьер автомобиля впечатляет: он включает проекционный дисплей, передние сиденья с вентиляцией и массажем, память настроек, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Harman-Kardon с 14 динамиками. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный экран.

Под капотом установлен мощный и надежный 2-литровый двигатель мощностью 272 л.с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом обеспечивает динамичную и уверенную езду в любых условиях.

Важным фактором является включение утилизационного сбора в цену, а также возможность покупки в кредит. Цена на модель составляет 6 900 000 рублей.

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Источник: Российская газета