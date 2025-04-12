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Эксперты прогнозируют рост угонов автомобилей в России в 2025 году: названы причины

Высокие цены на новые машины и дефицит запчастей спровоцируют рост угонов в РФ

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Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

Согласно информации Autonews, в 2025 году в России ожидается эскалация проблемы автомобильных краж. Страховые компании связывают это с удорожанием новых машин и нехваткой автокомпонентов.

Эксперты полагают, что из-за растущей популярности автомобилей с пробегом, активизируются преступные группы, специализирующиеся на угонах для последующей разборки на запчасти. Особенно уязвимыми становятся владельцы машин китайских марок.

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Михаил Мосесов из «Абсолют Страхование» подчеркнул, что приоритеты угонщиков сместились с дорогостоящих моделей на более доступные, которые проще разобрать и продать по частям, чем пытаться реализовать целиком.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
12.04.2025 
Фото:Depositphotos
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