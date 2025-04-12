Российскому рынку предрекли серьезное падение

«Автостат»: продажи новых автомобилей в РФ в 2025 году не превысят 1,5 млн штук

Аналитическое агентство «Автостат» представило свои прогнозы на 2025 год, рисующие достаточно пессимистическую картину: снижение продаж новых легковых автомобилей может составить от 5% до 20%.

Агентство «Автостат» предлагает три сценария развития событий на рынке новых автомобилей в России в 2025 году.

Оптимистичный сценарий (снижение на 5%). В этом случае продажи составят 1,49 млн автомобилей. Это незначительное снижение по сравнению с 1,57 млн автомобилей, проданных в 2024 году.

Базовый сценарий (снижение на 12%). Более реалистичный прогноз предполагает продажу 1,38 млн автомобилей.

Пессимистичный сценарий (снижение на 20%). В этом случае продажи упадут до 1,25 млн автомобилей.

Повышение утилизационного сбора, рост цен на комплектующие и логистику – всё это приводит к увеличению стоимости автомобилей, делая их менее доступными для большинства покупателей. Ужесточение кредитной политики банков, повышение процентных ставок и более строгие требования к заемщикам ограничивают возможности приобретения автомобилей в кредит, который традиционно является основным инструментом покупки для многих россиян.

Общая экономическая ситуация в стране, характеризующаяся высокой инфляцией, также негативно влияет на покупательскую способность населения.

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Источник: Автостат