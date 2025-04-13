Рама, мощный дизель, автомат — в России начали продавать хороший внедорожник с гарантией

Салоны дилера «Рольф» предлагают Kia Mohave с гарантией 2 года за 7,9 млн рублей

Рынок российских автодилеров переживает приток больших корейских внедорожников Kia Mohave. Наличие этих внушительных машин заметно возросло, и сегодня потенциальные покупатели сталкиваются с интересным выбором: приобрести автомобиль без гарантии по привлекательной цене или же доплатить существенную сумму за двухлетнее гарантийное обслуживание.

На сегодняшний день минимальная цена на Kia Mohave без гарантии стартует от 6 920 000 рублей с учетом всех скидок. За эти деньги вы получаете автомобиль с мощным 3,0-литровым дизельным двигателем, выдающим 249 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

Kia Mohave

Габариты машины: длина составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1790 мм, колёсная база – 2895 мм, клиренс – 217 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 с, расход топлива – 9,9 л/100 км (смешанный цикл).

Однако, если вы хотите приобрести Kia Mohave с гарантией от дилера, например, в салонах сети «Рольф», придется выложить существенно больше. Минимальная цена на автомобиль с двухлетней гарантией достигает 7 900 000 рублей.

Интерьер Kia Mohave

Kia Mohave в топовой комплектации предлагает богатый набор опций: кожаный салон, панорамная крыша, 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, проекционный экран HUD, аудиосистема Lexicon, подогрев и вентиляция сидений, трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль (SCC), система удержания полосы, контроль слепых зон, автоматическое торможение, парктроники и камеры 360°.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Авито