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Рама, мощный дизель, автомат — в России начали продавать хороший внедорожник с гарантией

Салоны дилера «Рольф» предлагают Kia Mohave с гарантией 2 года за 7,9 млн рублей

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Рынок российских автодилеров переживает приток больших корейских внедорожников Kia Mohave. Наличие этих внушительных машин заметно возросло, и сегодня потенциальные покупатели сталкиваются с интересным выбором: приобрести автомобиль без гарантии по привлекательной цене или же доплатить существенную сумму за двухлетнее гарантийное обслуживание.

На сегодняшний день минимальная цена на Kia Mohave без гарантии стартует от 6 920 000 рублей с учетом всех скидок. За эти деньги вы получаете автомобиль с мощным 3,0-литровым дизельным двигателем, выдающим 249 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

Kia Mohave
Kia Mohave
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Габариты машины: длина составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1790 мм, колёсная база – 2895 мм, клиренс – 217 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 с, расход топлива – 9,9 л/100 км (смешанный цикл).

Однако, если вы хотите приобрести Kia Mohave с гарантией от дилера, например, в салонах сети «Рольф», придется выложить существенно больше. Минимальная цена на автомобиль с двухлетней гарантией достигает 7 900 000 рублей.

Интерьер Kia Mohave
Интерьер Kia Mohave

Kia Mohave в топовой комплектации предлагает богатый набор опций: кожаный салон, панорамная крыша, 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, проекционный экран HUD, аудиосистема Lexicon, подогрев и вентиляция сидений, трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль (SCC), система удержания полосы, контроль слепых зон, автоматическое торможение, парктроники и камеры 360°.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 12
13.04.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Mohave (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Mohave  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогревателем зимой тепло. Не дорогая в эксплуатации (не дорогая стоимость владения).
Недостатки:
Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при разложенном 3-м ряде; надежность датчика пневмы так и не повышена: опять отказ; почти нет крючков для груза в багажнике.
Комментарий:
Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако по сочетанию свойств да за такие деньги вряд ли найдется. Однако интересно, на новой модели так же не работает предварительный электроподогреватель салона. Я полтора года вместе с нашим дилером пытаюсь добиться от производителя исправления этого врожденного дефекта. А там то и делов- исправление программы управления климатконтроля. Причем я знаю, что этот дефект не только у меня- может быть даже у всех машин, выпущенных после 2017 г. А зимой с дизелем без этой фишки в салоне долго холодно. Что касается остальных проблем, в том числе подвески, то тут есть над чем работать- раскачка на волнах не слабая (головой потолок пробиваешь), да и датчик пневмы сдох после года эксплуатации . Как впрочем и над некоторыми другими вопросами, например куда девать шторку при разложенном третьем ряде сидений?
+6