ВАЗ-2104 выставили на продажу по цене новой Гранты: в чем ее особенность?

В Саратове продают ВАЗ-2104 с пробегом 2000 км по цене 800 тыс. рублей

Рынок подержанных автомобилей полон сюрпризов, и один из самых неожиданных – объявление о продаже Lada 2104 в Саратове за 800 000 рублей. За эту сумму, сравнимую со стоимостью новой Lada Granta, предлагается универсал 1996 года выпуска с пробегом всего 2000 километров.

Автомобиль действительно представляет собой уникальный экземпляр. Практически нулевой пробег, заводское состояние кузова без следов подкраски, оригинальные шины БЛ-85 на белых штампованных дисках, темно-зеленая эмаль – всё указывает на то, что машина хранилась в идеальных условиях, практически не эксплуатируясь все эти годы. 71-сильный двигатель объемом 1,5 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач.

ВАЗ-2104

Но возникает вопрос: оправдана ли такая цена? 800 000 рублей – это существенная сумма, даже учитывая исключительное состояние автомобиля. За эти деньги можно приобрести не только новую Granta, но и более современный и комфортный подержанный автомобиль других марок.

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Источник: Auto.ru