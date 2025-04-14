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Московские гоночные болиды до «сотни» разгоняются за 4,3 секунды

Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработаны новые гоночные болиды

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Полный привод, немецкое качество, обилие расходников, но есть подвох

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» началось производство новых высокоскоростных гоночных автомобилей. Эти машины, предназначенные как для профессиональных спортсменов, так и для автолюбителей, выпущены в двух конфигурациях — «спорт» и «город». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Двухместная гоночная «Формула»
Двухместная гоночная «Формула»
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Новые болиды имеют кузов, напоминающий Москвич 401, и оснащены двигателем ВАЗ-21126. Наружные панели автомобиля выполнены из композитных материалов, что придает им легкость и прочность.

Новые болиды, разработанные конструкторским бюро «АртЛайн Технолоджи», обладают мощностью двигателя от 150 до 400 л.с. и способны развивать скорость до 260 км/ч, а до 100 км/ч разгоняются всего за 4,3 секунды.

Конструкция автомобиля включает углепластиковый монокок и алюминиевую раму с каркасом безопасности. Разработчики оснастили автомобиль независимой подвеской и механической коробкой передач с шестью ступенями, управляемой с помощью подрулевых лепестков.

Двухместная гоночная «Формула»
Двухместная гоночная «Формула»

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Болиды уже прошли все необходимые испытания и регистрацию.

В ближайшее время в ОЭЗ планируется запустить новый автомобилестроительный кластер, который дополнит уже действующие производства. На сегодняшний день в «Технополисе Москва» выпускают широкий ассортимент автотранспортной продукции, от датчиков температуры до электрогрузовиков.

Двухместная гоночная «Формула»
Двухместная гоночная «Формула»

Источник: 360.ru

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
14.04.2025 
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