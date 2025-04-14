Сомнительные автозапчасти: что подделывают чаще и какие подделки опаснее

Константин Волков: до 20% автозапчастей на российском вторичном рынке — подделка

Ни для кого не секрет, что сегодня на рынке много комплектующих и расходников неизвестного происхождения и сомнительного качества. Порой по упаковке, да и по внешнему виду, их не отличить от оригинала, проявят они себя потом – в процессе эксплуатации. Какие автозапчасти подделывают чаще всего и какие могут особенно навредить автомобилю? С этими вопросами мы обратились к нашим экспертам.

Константин Волков, совладелец сети магазинов и автосервисов Grafit:

– Согласно данным РОАД, исследованиям профильных ассоциаций и по нашим собственным наблюдениям, до 20% автозапчастей на российском вторичном рынке – подделка. Это не цифры «где-то там». Это прямой риск для вашего автомобиля, вашей безопасности и вашего кошелька.

Чаще всего фальсифицируют расходники: моторные масла, масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, свечи зажигания, детали подвески.

Причина проста – большой спрос, высокая оборачиваемость и относительно простая технология производства.

Визуально такие изделия почти не отличаются от оригинала, но по характеристикам – небо и земля.

Сложнее подделать блоки управления, электронные модули, элементы рулевого управления и системы безопасности – здесь нужны заводские мощности, строгий контроль и техдокументация. Поэтому их реже подделывают, но фальсификат встречается и в этой категории, особенно под видом «восстановленных».

На мой взгляд, наибольшую угрозу представляют поддельные тормозные колодки и моторные масла с масляными фильтрами. Первые – из-за опасного влияния на торможение, вторые – из-за быстрого износа двигателя.

Евгений Мелехин, генеральный директор компании по прокату авто RexRent (входит в состав «Инсайт Лизинг»):

– Чаще всего подделывают детали ходовой части, так как их качество сложнее отследить. В основном, это простые, низкотехнологичные запчасти без сложных внутренних механизмов.

Также часто можно встретить подделки расходников, масел, всего, что касается обслуживания. По мнению производителей подделок, напрямую они не влияют на безопасность. Но контрафактные запчасти ломаются в 3-5 раз быстрее, чем оригинальные. Сейчас совсем плохие подделки встречаются реже, потому что продавцы-компании боятся судов и выплат за некачественный товар.

Любая поддельная запчасть может навредить. Основной вред – низкое качество и быстрый выход из строя.

В нашей практике был случай: устанавливали продвинутую систему слежения со спутником, но потом машина перестала заводиться. Долго искали причину, проверяли все, а оказалось, дело в обычном проводе – внутри обрыв. Метр провода, никаких видимых повреждений, а он оборвался из-за плохого качества изоляции. Где-то перетянули, где-то перегнулся, температурные перепады – и все, провод вышел из строя.

Вывод очевидный: проверяйте происхождение запчастей, покупайте у проверенных поставщиков, избегайте «выгодных» предложений без подтверждающих документов. Даже если с виду всё кажется в порядке, низкое качество запчасти может привести к серьезным последствиям – от выхода из строя автомобиля до опасных ситуаций на дороге. Особенно это касается ключевых узлов: тормозной системы, рулевого управления, подвески, двигателя и трансмиссии.