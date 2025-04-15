Нужно ли прогревать двигатель летом: мнение эксперта

Лукьянов: Даже летом после длительной стоянки двигателю нужна минута на прогрев

Летняя эксплуатация автомобиля имеет свои особенности, особенно для машин с автоматической коробкой передач. Руководитель сервисного центра Geely & Hyundai компании «ТрансТехСервис» Андрей Лукьянов поделился советами по эксплуатации авто в теплую погоду. По его словам, в летние месяцы необходимость длительного прогрева двигателя перед началом движения отпадает.

Тем не менее, после продолжительной стоянки все же стоит дать мотору поработать около минуты. Этого времени достаточно, чтобы масло циркулировало и достигло верхней части двигателя.

Также специалист напомнил, что основное правило при обслуживании машины – следовать рекомендациям производителя. Это напрямую влияет на надежность и долговечность автомобиля.

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Источник: UfacityNews